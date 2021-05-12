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Главный тренер Мариуполя продлил контракт с клубом
Маркевич будет работать с командой еще один сезон
Фото: ФК Мариуполь
Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич продлил соглашение с клубом, и будет работать с командой в сезоне-2021/22. Об этом информирует пресс-служба "азовцев.
Вместе с Маркевичем в клубе остается и весь тренерский штаб: Александр Иванов, Сергей Атласюк, Игорь Шуховцев, Сергей Янковой и Илья Кононов.
Напомним, что Остап Маркевич возглавил "Мариуполь" в августе 2020 года. Под его руководством команда набрала 26 очков и заняла 11-е место в турнирной таблице УПЛ.
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