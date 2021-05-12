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Главный тренер Мариуполя продлил контракт с клубом

Премьер-лига
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Маркевич будет работать с командой еще один сезон

Главный тренер Мариуполя продлил контракт с клубом

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич продлил соглашение с клубом, и будет работать с командой в сезоне-2021/22. Об этом информирует пресс-служба "азовцев.

Вместе с Маркевичем в клубе остается и весь тренерский штаб: Александр Иванов, Сергей Атласюк, Игорь Шуховцев, Сергей Янковой и Илья Кононов.

Напомним, что Остап Маркевич возглавил "Мариуполь" в августе 2020 года. Под его руководством команда набрала 26 очков и заняла 11-е место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич
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Источник:
ФК Мариуполь

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