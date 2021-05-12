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Бессмертный: Хотелось бы больше украинцев, но от иностранцев отказываться не будем

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник львовского клуба готов работать с разными футболистами, лишь бы приносили пользу

Бессмертный: Хотелось бы больше украинцев, но от иностранцев отказываться не будем

Фото - ФК Львов

Новина українською

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный прокомментировал продление контракта с клубом.

"Хочется спокойно работать и думать не о контракте, а о футболе и команде. "Львов" должен расти, укрепляться, прибавлять. И сам клуб должен прибавлять - и работа с болельщиками и, прежде всего, постановка игры и достижение результата.

У нас все решается коллегиально: мы обговариваем каждую кандидатуру и меня это устраивает. Мы говорим, какие позиции нам нужно укрепить, затем садимся и разговариваем по той или иной кандидатуре. Меня это абсолютно устраивает. Мы не отказываемся от любого качественного футболиста. Неважно - иностранец это или украинец. Главное, чтобы игрок приносил пользу коллективу. Конечно хочется, чтобы было больше украинцев, но от качественных иностранцев мы отказываться не будем.

По контрактам с футболистами у нас все закрыто. Мы постараемся сохранить тот коллектив, который перенес всю тяжесть борьбы за выживание", - заявил Бессмертный.

Напомним, что "Львов" в чемпионате УПЛ финишировал на девятом месте, в активе клуба 29 зачетных пунктов.

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В статье: ФК Львов Анатолий Бессмертный
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.05.2021 в 15:00
Лобановський справлявся без іноземців. Може з тренером щось не так?
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sergkir
12.05.2021 в 15:39
Шо ти мелешь?
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