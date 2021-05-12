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СМИ: Днепр-1 рассматривает вариант с арендой футболиста Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Последние два сезона он выступает на правах аренды за "Александрию"

СМИ: Днепр-1 рассматривает вариант с арендой футболиста Динамо

dynamomania.com

Новина українською

"Днепр-1" рассматривает вариант с арендой защитника "Динамо" Романа Вантуха. Об этом сообщает Meta-ratings.

В случае, если днепровской команде не удастся продлить аренду Владислава Дубинчака, который принадлежит "Динамо", клубу придется искать защитнику замену.

Одно из фигурирующих в шорт-листе имен – 22-летний защитник "Динамо" Роман Вантух, который последние два сезона выступает на правах аренды за "Александрию".

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Украины Вантух сыграл за "Александрию" во всех турнирах 20 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Читайте такжеСМИ: Динамо отказало СК Днепр-1 в аренде своего игрока на следующий сезон
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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Роман Вантух Владислав Дубинчак
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
12.05.2021 в 15:26
Кто-то может мне объяснить почему они сидят в УПЛ? У каждого есть агент,дайте им задание найти клуб в Европе ( Бельгия или новички топ лиг)
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