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СМИ: Днепр-1 рассматривает вариант с арендой футболиста Динамо
Последние два сезона он выступает на правах аренды за "Александрию"
dynamomania.com
"Днепр-1" рассматривает вариант с арендой защитника "Динамо" Романа Вантуха. Об этом сообщает Meta-ratings.
В случае, если днепровской команде не удастся продлить аренду Владислава Дубинчака, который принадлежит "Динамо", клубу придется искать защитнику замену.
Одно из фигурирующих в шорт-листе имен – 22-летний защитник "Динамо" Роман Вантух, который последние два сезона выступает на правах аренды за "Александрию".
Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Украины Вантух сыграл за "Александрию" во всех турнирах 20 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
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