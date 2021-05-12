СМИ: Днепр-1 рассматривает вариант с арендой футболиста Динамо

"Днепр-1" рассматривает вариант с арендой защитника "Динамо" Романа Вантуха. Об этом сообщает Meta-ratings.

В случае, если днепровской команде не удастся продлить аренду Владислава Дубинчака, который принадлежит "Динамо", клубу придется искать защитнику замену.

Одно из фигурирующих в шорт-листе имен – 22-летний защитник "Динамо" Роман Вантух, который последние два сезона выступает на правах аренды за "Александрию".

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Украины Вантух сыграл за "Александрию" во всех турнирах 20 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.