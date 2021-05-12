Шахтер официально объявил об уходе Луиша Каштру

Сегодня, 12 мая, в отеле "Опера" состоялась встреча Сергея Палкина с Луишем Каштру, на которой генеральный директор "Шахтера" поблагодарил наставника за работу с командой и вручил ему именную футболку с цифрой 84 (столько официальных матчей "горняки" провели под руководством Луиша) и памятный сувенир от клуба.

Португальский наставник возглавил "Шахтер" 12 июня 2019 года, подписав двухлетний контракт. Он стал 33-м тренером в истории клуба. Для Каштру это был первый опыт работы вне Португалии, и по итогам первого же сезона он выиграл с "оранжево-черными" чемпионат Украины. Результат вошел в историю как рекордный отрыв чемпиона от серебряного призера УПЛ (23 очка). Также в том сезоне "Шахтер" прошел длинный путь в еврокубках и добрался до полуфинала Лиги Европы.

В сезоне-2020/21 "Шахтер" занял третье место в группе Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", менхенгладбахской "Боруссией" и миланским "Интером", дважды победив испанский клуб и дважды сыграв вничью с итальянским. Это позволило продолжить еврокампанию в Лиге Европы, где в 1/16 финала "горняки" прошли "Маккаби" ТА, а в следующем раунде уступили "Роме".

Всего в 84 матчах под руководством Луиша Каштру "Шахтер" одержал 51 победу, 16 раз сыграл вничью. Команда забила 168 мячей (2 за игру).

Руководство "Шахтера" поблагодарило Луиша Каштру и его тренерский штаб за работу с командой. Также донецкий клуб пожелал успехов в дальнейшей карьере, новых достижений и побед.