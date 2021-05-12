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Тищенко провел 200 матчей за Мариуполь
Ветерану вручили памятный приз перед своими болельщиками
fcmariupol.com
Полузащитник "
Юбилейным для полузащитника стал матч 21-го тура против "Шахтера" (0:3), однако памятный приз игроку вручили на родном стадионе перед началом матча с "Десной".
Всего в УПЛ за "Маруиполь" Тищенко провёл 151 матч в элитном дивизионе, 31 матч в Первой лиге, 5 — в Лиге Европы и 13 поединков в Кубке Украины.
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Источник:ФК Мариуполь
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