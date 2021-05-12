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Тищенко провел 200 матчей за Мариуполь

Премьер-лига
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Ветерану вручили памятный приз перед своими болельщиками

Тищенко провел 200 матчей за Мариуполь

fcmariupol.com

Новина українською

Полузащитник "Мариуполя" Игорь Тищенко провел свой 200-й матч за азовский клуб.

Юбилейным для полузащитника стал матч 21-го тура против "Шахтера" (0:3), однако памятный приз игроку вручили на родном стадионе перед началом матча с "Десной".

Всего в УПЛ за "Маруиполь" Тищенко провёл 151 матч в элитном дивизионе, 31 матч в Первой лиге, 5 — в Лиге Европы и 13 поединков в Кубке Украины.

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В статье: ФК Мариуполь Игорь Тищенко
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Источник:
ФК Мариуполь

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