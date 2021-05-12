Тищенко провел 200 матчей за Мариуполь

Полузащитник " Мариуполя " Игорь Тищенко провел свой 200-й матч за азовский клуб.

Юбилейным для полузащитника стал матч 21-го тура против "Шахтера" (0:3), однако памятный приз игроку вручили на родном стадионе перед началом матча с "Десной".

Всего в УПЛ за "Маруиполь" Тищенко провёл 151 матч в элитном дивизионе, 31 матч в Первой лиге, 5 — в Лиге Европы и 13 поединков в Кубке Украины.