УПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера мая

Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила о старте голосования за звание лучшего тренера в мае.

На награду лучшему тренеру месяца претендуют: Мирча Луческу ("Динамо"), Сергей Лавриненко ("Ингулец"), Виктор Скрипник ("Заря"), а также наставник "Колоса" Руслан Костышин.

Проголосовать за своих претендентов может каждый желающий, перейдя по ссылке на официальный сайт УПЛ.

Голосование продлится до 13:00 пятницы 14 мая.