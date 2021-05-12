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УПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера мая

Премьер-лига
(1 голосов)

Проголосовать может любой желающий

УПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера мая

Фото - УАФ

Новина українською

Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила о старте голосования за звание лучшего тренера в мае.

На награду лучшему тренеру месяца претендуют: Мирча Луческу ("Динамо"), Сергей Лавриненко ("Ингулец"), Виктор Скрипник ("Заря"), а также наставник "Колоса" Руслан Костышин.

Проголосовать за своих претендентов может каждый желающий, перейдя по ссылке на официальный сайт УПЛ.

Голосование продлится до 13:00 пятницы 14 мая.

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В статье: Мирча Луческу Заря (Луганск) Руслан Костышин Виктор Скрипник Динамо (Киев) Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко Колос (Ковалевка)
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(1 голосов)
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Комментарии (1)
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Dozenko (NewYork)
12.05.2021 в 16:42
интрига )
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