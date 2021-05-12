Премьер-лига
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УПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера мая
Проголосовать может любой желающий
Фото - УАФ
Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила о старте голосования за звание лучшего тренера в мае.
На награду лучшему тренеру месяца претендуют: Мирча Луческу ("Динамо"), Сергей Лавриненко ("Ингулец"), Виктор Скрипник ("Заря"), а также наставник "Колоса" Руслан Костышин.
Проголосовать за своих претендентов может каждый желающий, перейдя по ссылке на официальный сайт УПЛ.
Голосование продлится до 13:00 пятницы 14 мая.
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Комментарии (1)
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Dozenko (NewYork)
12.05.2021 в 16:42
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