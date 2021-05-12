Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Палкин: Самое главное — Каштру развивал молодых игроков Шахтера и интегрировал их в состав
Шахтер попрощался с главным тренером
facebook.com/Palkin.Sergey
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал
"Подошло к завершению сотрудничество "Шахтера" и Луиша Каштру.
За два года он многое сделал для команды и вписал свое имя в историю клуба. Мы вместе прошли через большие испытания, нам есть, что вспомнить и чем гордиться. Рекордное чемпионство с отрывом в 23 очка, незабываемые еврокампании с полуфиналом Лиги Европы, победами над "Реалом" и выходом из сложнейшей группы Лиги чемпионов. Но самое главное — Луиш развивал наших молодых игроков и успешно интегрировал их в состав, чем помог заложить будущее "Шахтера" на годы вперед.
Я от всего сердца благодарю Луиша Каштру за эти два сезона и желаю ему новых интересных профессиональных вызовов, ярких побед, больших трофеев и, конечно же, неизменного удовольствия и радости от футбола.
Огромное спасибо, Луиш!", — написал Палкин.
Напомним, что Каштру возглавлял "Шахтер" с июня 2019 года и за это время выиграл с командой титул чемпиона Украины (сезон 2019/20).
Популярное сейчас
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно
- И Крым украинский, и Россия не Европа: Вильярреал корректно вспомнил свой путь в Гданьск
- Львов сохранил Бессмертного, Заря удержала Вернидуба и Гладкого. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Динамо подпишет лучшего бомбардира УПЛ - СМИ
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО