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Палкин: Самое главное — Каштру развивал молодых игроков Шахтера и интегрировал их в состав

Премьер-лига
(1 голосов)

Шахтер попрощался с главным тренером

Палкин: Самое главное — Каштру развивал молодых игроков Шахтера и интегрировал их в состав

facebook.com/Palkin.Sergey

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал уход главного тренера команды Луиша Каштру.

"Подошло к завершению сотрудничество "Шахтера" и Луиша Каштру.

За два года он многое сделал для команды и вписал свое имя в историю клуба. Мы вместе прошли через большие испытания, нам есть, что вспомнить и чем гордиться. Рекордное чемпионство с отрывом в 23 очка, незабываемые еврокампании с полуфиналом Лиги Европы, победами над "Реалом" и выходом из сложнейшей группы Лиги чемпионов. Но самое главное — Луиш развивал наших молодых игроков и успешно интегрировал их в состав, чем помог заложить будущее "Шахтера" на годы вперед.

Я от всего сердца благодарю Луиша Каштру за эти два сезона и желаю ему новых интересных профессиональных вызовов, ярких побед, больших трофеев и, конечно же, неизменного удовольствия и радости от футбола.

Огромное спасибо, Луиш!", — написал Палкин.

Напомним, что Каштру возглавлял "Шахтер" с июня 2019 года и за это время выиграл с командой титул чемпиона Украины (сезон 2019/20).

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.05.2021 в 17:52
Это ж надо, такого интегратора прос.. л.
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