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УПЛ представит проект календаря на будущий сезон в ближайшую неделю

Премьер-лига
(3 голосов)

В новом сезоне точно будет 16 команд

УПЛ представит проект календаря на будущий сезон в ближайшую неделю

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал ситуацию со стартом нового сезона в УПЛ.

"В ближайшую неделю мы планируем представить проект календаря на будущий сезон. Осталось внести несколько уточнений.

Это касается и дат проведения Суперкубка страны, и старта чемпионата. Это все взаимосвязано.

Пока можно точно сказать, что в новом сезоне в УПЛ стартует 16 команд", - сказал Дикий.

По информации Meta-ratings.com, с большой долей вероятности новый стартует 31 июля.

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В статье: Украинская Премьер-лига Евгений Дикий
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Источник:
Meta Ratings

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