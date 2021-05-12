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УПЛ представит проект календаря на будущий сезон в ближайшую неделю
В новом сезоне точно будет 16 команд
Исполнительный директор
"В ближайшую неделю мы планируем представить проект календаря на будущий сезон. Осталось внести несколько уточнений.
Это касается и дат проведения Суперкубка страны, и старта чемпионата. Это все взаимосвязано.
Пока можно точно сказать, что в новом сезоне в УПЛ стартует 16 команд", - сказал Дикий.
По информации Meta-ratings.com, с большой долей вероятности новый стартует 31 июля.
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