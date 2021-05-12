УПЛ представит проект календаря на будущий сезон в ближайшую неделю

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал ситуацию со стартом нового сезона в УПЛ.

"В ближайшую неделю мы планируем представить проект календаря на будущий сезон. Осталось внести несколько уточнений.

Это касается и дат проведения Суперкубка страны, и старта чемпионата. Это все взаимосвязано.

Пока можно точно сказать, что в новом сезоне в УПЛ стартует 16 команд", - сказал Дикий.