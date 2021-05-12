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Маркевич: В новом сезоне многое будет зависеть от того, сколько арендованных игроков Мариуполя вернется в Шахтер

Премьер-лига
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Остап Маркевич рассказал о пролонгации контракта с азовским клубом

Маркевич: В новом сезоне многое будет зависеть от того, сколько арендованных игроков Мариуполя вернется в Шахтер

fcmariupol.com

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал подписание с клубом нового контракта на один сезон.

"Необходимо уточнить, что в "Мариуполе" придерживаются практики пролонгации соглашения на год. Это для меня не было в диковинку. В испанском "Вильярреале", где раньше приходилось тренировать, был такой же подход. Считаю, что прошедший сезон был очень важен для меня, прежде всего, в познавательном аспекте. Ведь мне еще не приходилось работать на таком уровне.

На мой взгляд, наш тренерский штаб качественно справился со своими обязанностями. Подтверждение этому - включение мариупольца Артема Бондаренко в список кандидатов в национальную сборную Украины, есть наши представители и в молодежной сборной страны.

Что ждать от "Мариуполя" в новом сезоне? Во многом это будет зависеть от того, сколько арендованных игроков вернется в "Шахтер". Пока же у нас только одна потеря: за "Мариуполь" больше не будет выступать Игорь Тищенко", - сказал Маркевич.

Напомним, что в минувшем чемпионате "Мариуполь" финишировал на 11 месте, набрав 26 очков.

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич
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