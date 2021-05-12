Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маркевич: В новом сезоне многое будет зависеть от того, сколько арендованных игроков Мариуполя вернется в Шахтер
Остап Маркевич рассказал о пролонгации контракта с азовским клубом
fcmariupol.com
Главный тренер "
"Необходимо уточнить, что в "Мариуполе" придерживаются практики пролонгации соглашения на год. Это для меня не было в диковинку. В испанском "Вильярреале", где раньше приходилось тренировать, был такой же подход. Считаю, что прошедший сезон был очень важен для меня, прежде всего, в познавательном аспекте. Ведь мне еще не приходилось работать на таком уровне.
На мой взгляд, наш тренерский штаб качественно справился со своими обязанностями. Подтверждение этому - включение мариупольца Артема Бондаренко в список кандидатов в национальную сборную Украины, есть наши представители и в молодежной сборной страны.
Что ждать от "Мариуполя" в новом сезоне? Во многом это будет зависеть от того, сколько арендованных игроков вернется в "Шахтер". Пока же у нас только одна потеря: за "Мариуполь" больше не будет выступать Игорь Тищенко", - сказал Маркевич.
Напомним, что в минувшем чемпионате "Мариуполь" финишировал на 11 месте, набрав 26 очков.
Популярное сейчас
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно
- Днепр-1 готов отпустить вратарей в другие клубы
- Зинченко - чемпион, решение Буффона, конфуз Барселоны. Главные новости за 11 мая
- Динамо подпишет лучшего бомбардира УПЛ - СМИ
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО