Динамо - лидер сезона УПЛ по прямым ударам со штрафных

Киевское " Динамо " стало лидером прошедшего сезона УПЛ по количеству прямых ударов со штрафных по данным Wyscout.

Киевляне нанесли 29 ударов со штрафных.

В тройку лидеров также вошли "Ингулец" и "Рух", футболисты которых нанесли по 24 удара со штрафных в сезоне.

Меньше всего били игроки "Олимпика" – 8 раз.

Лучшие команды УПЛ по числу прямых ударов со штрафных:

1. "Динамо" – 29

2-3. "Ингулец" – 24

2-3. "Рух" – 24

4. "Ворскла" – 23

5. "Мариуполь" – 20

6-7. "Шахтер" – 18

6-7. "Колос" – 18

8. "Десна" – 17

9-11. "Заря" – 16

9-11. "Днепр-1" – 16

9-11. "Минай" – 16

12. "Александрия" – 15

13. "Львов" – 14

14. "Олимпик" – 8