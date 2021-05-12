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Динамо - лидер сезона УПЛ по прямым ударам со штрафных

Премьер-лига
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Меньше всех бил со штрафных Олимпик

Динамо - лидер сезона УПЛ по прямым ударам со штрафных

фото - ФК "Динамо" Київ

Новина українською

Киевское "Динамо" стало лидером прошедшего сезона УПЛ по количеству прямых ударов со штрафных по данным Wyscout.

Киевляне нанесли 29 ударов со штрафных.

В тройку лидеров также вошли "Ингулец" и "Рух", футболисты которых нанесли по 24 удара со штрафных в сезоне.

Меньше всего били игроки "Олимпика" – 8 раз.

Лучшие команды УПЛ по числу прямых ударов со штрафных:

1. "Динамо" – 29

2-3. "Ингулец" – 24

2-3. "Рух" – 24

4. "Ворскла" – 23

5. "Мариуполь" – 20

6-7. "Шахтер" – 18

6-7. "Колос" – 18

8. "Десна" – 17

9-11. "Заря" – 16

9-11. "Днепр-1" – 16

9-11. "Минай" – 16

12. "Александрия" – 15

13. "Львов" – 14

14. "Олимпик" – 8

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
Трибуна

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