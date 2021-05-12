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Динамо - лидер сезона УПЛ по прямым ударам со штрафных
Меньше всех бил со штрафных Олимпик
фото - ФК "Динамо" Київ
Киевское "
Киевляне нанесли 29 ударов со штрафных.
В тройку лидеров также вошли "Ингулец" и "Рух", футболисты которых нанесли по 24 удара со штрафных в сезоне.
Меньше всего били игроки "Олимпика" – 8 раз.
Лучшие команды УПЛ по числу прямых ударов со штрафных:
1. "Динамо" – 29
2-3. "Ингулец" – 24
2-3. "Рух" – 24
4. "Ворскла" – 23
5. "Мариуполь" – 20
6-7. "Шахтер" – 18
6-7. "Колос" – 18
8. "Десна" – 17
9-11. "Заря" – 16
9-11. "Днепр-1" – 16
9-11. "Минай" – 16
12. "Александрия" – 15
13. "Львов" – 14
14. "Олимпик" – 8
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