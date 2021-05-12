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Ультрас Динамо: Руководство клуба отправило на матч с Колосом около сотни своих стюардов спортивного телосложения
Противостояние продолжается
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Ультрас "
"Большинству фанатов попасть на стадион не удалось. Билетов не было в свободной продаже: распространялись они только по непонятным критериям через почту.
Также руководство "Динамо" решило помочь своим коллегам из "Колоса" и отправило на матч около сотни своих стюардов спортивного телосложения.
Теперь наше присутствие на футболе придает этим молодым людям возможность не только заработать несколько сотен гривен при охране наших секторов, а и расширить собственный кругозор с помощью бесплатных путешествий по Украине.
Также странно было видеть, что работники "Динамо" стояли на входе у турникетов и командовали ковалевскими стюардами, чтобы те не пропускали на стадион фанатов, которых узнали в лицо даже при наличии билетов", – сказано в заявлении ультрас.
Напомним, что билеты распространились между поклонниками "Колоса" и "Динамо" только через клубы. Такие меры связывали с тем, чтобы не допустить на трибунах арены в Ковалевки повторения ситуации, которая имела место быть
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