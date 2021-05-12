Ультрас Динамо: Руководство клуба отправило на матч с Колосом около сотни своих стюардов спортивного телосложения

Ультрас " Динамо " WBC выступили с заявлением относительно допуска болельщиков на матч 26-го тура УПЛ "Колос" – "Динамо".

"Большинству фанатов попасть на стадион не удалось. Билетов не было в свободной продаже: распространялись они только по непонятным критериям через почту.

Также руководство "Динамо" решило помочь своим коллегам из "Колоса" и отправило на матч около сотни своих стюардов спортивного телосложения.

Теперь наше присутствие на футболе придает этим молодым людям возможность не только заработать несколько сотен гривен при охране наших секторов, а и расширить собственный кругозор с помощью бесплатных путешествий по Украине.

Также странно было видеть, что работники "Динамо" стояли на входе у турникетов и командовали ковалевскими стюардами, чтобы те не пропускали на стадион фанатов, которых узнали в лицо даже при наличии билетов", – сказано в заявлении ультрас.