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Ультрас Динамо: Руководство клуба отправило на матч с Колосом около сотни своих стюардов спортивного телосложения

Премьер-лига
(2 голосов)

Противостояние продолжается

Ультрас Динамо: Руководство клуба отправило на матч с Колосом около сотни своих стюардов спортивного телосложения

facebook.com/wbc.kyiv

Новина українською

Ультрас "Динамо" WBC выступили с заявлением относительно допуска болельщиков на матч 26-го тура УПЛ "Колос" – "Динамо".

"Большинству фанатов попасть на стадион не удалось. Билетов не было в свободной продаже: распространялись они только по непонятным критериям через почту.

Также руководство "Динамо" решило помочь своим коллегам из "Колоса" и отправило на матч около сотни своих стюардов спортивного телосложения.

Теперь наше присутствие на футболе придает этим молодым людям возможность не только заработать несколько сотен гривен при охране наших секторов, а и расширить собственный кругозор с помощью бесплатных путешествий по Украине.

Также странно было видеть, что работники "Динамо" стояли на входе у турникетов и командовали ковалевскими стюардами, чтобы те не пропускали на стадион фанатов, которых узнали в лицо даже при наличии билетов", – сказано в заявлении ультрас.

Напомним, что билеты распространились между поклонниками "Колоса" и "Динамо" только через клубы. Такие меры связывали с тем, чтобы не допустить на трибунах арены в Ковалевки повторения ситуации, которая имела место быть в полуфинале Кубка Украины в Тернополе.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (9)
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timo87 (Донецк)
12.05.2021 в 20:44
Ой, оказывается, если плохо себя вести на футболе, то тебе перестанут давать бесплатные билеты на стадион? Кто бы мог подумать?
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.05.2021 в 20:39
Они же за Динамо! Как сложно быть болельщиками со своими взглядами в Динамо ((
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0
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
12.05.2021 в 20:34
Нужно отлеживать ультрусы... И щемить, чтобы ни одна крыса не пролезла на стадион...
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+4
-1
Kristo (Львов)
12.05.2021 в 20:32
Давно пора так было сделать!
Ответить
+4
0
Romb_DK (Київ)
12.05.2021 в 20:10
А як інакше якщо не розумієте по людські
Ответить
+8
0
Alex.696 (Немирів)
12.05.2021 в 19:58
Нах... ви там потрібні? Паплюжити Динамо? Які ви тоді ультраси Динамо?
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+13
-1
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c99baf (Харьков)
12.05.2021 в 19:51
Прекрасно,ещё и дубинками обработать эту быдлятину.
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+11
-1
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Просто Квашин (Харьков)
12.05.2021 в 19:45
Браво ДИНАМО ! Загнали вонючие ульТРУСЫ ...
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+10
-1
kalan-86 (Анкара)
12.05.2021 в 19:36
Зассали, зайцы? Так вам и надо.
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+12
0


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