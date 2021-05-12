Олимпик до 14 июня ушел в отпуск

После матча 26-го тура УПЛ против ФК "Львов" " Олимпик " ушел в отпуск.

Игроки разъехались по домам.

Отдыхать команда Романа Санжара будет до 14 июня. На эту дату запланирован сбор "Олимпика" на базе в Счастливом, где донецкая команда приступит к подготовке к новому сезону.

Напомним, что "Олимпик" завершил сезон на предпоследнем, 13-м месте в УПЛ, имея в активе 22 очка.