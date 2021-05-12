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Олимпик до 14 июня ушел в отпуск

Премьер-лига
(1 голосов)

У команды будет месяц отдыха

Олимпик до 14 июня ушел в отпуск

olimpik.com.ua

Новина українською

После матча 26-го тура УПЛ против ФК "Львов" "Олимпик" ушел в отпуск.

Игроки разъехались по домам.

Отдыхать команда Романа Санжара будет до 14 июня. На эту дату запланирован сбор "Олимпика" на базе в Счастливом, где донецкая команда приступит к подготовке к новому сезону.

Напомним, что "Олимпик" завершил сезон на предпоследнем, 13-м месте в УПЛ, имея в активе 22 очка.

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В статье: Олимпик (Донецк)
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Источник:
ФК Олимпик

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
12.05.2021 в 20:09
Санжар повыгоняй этих легионеров с Одесского привоза --бери наших ребят
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