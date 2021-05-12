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Олимпик до 14 июня ушел в отпуск
У команды будет месяц отдыха
olimpik.com.ua
После матча 26-го тура УПЛ против ФК "Львов" "
Игроки разъехались по домам.
Отдыхать команда Романа Санжара будет до 14 июня. На эту дату запланирован сбор "Олимпика" на базе в Счастливом, где донецкая команда приступит к подготовке к новому сезону.
Напомним, что "Олимпик" завершил сезон на предпоследнем, 13-м месте в УПЛ, имея в активе 22 очка.
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Источник:ФК Олимпик
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
12.05.2021 в 20:09
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