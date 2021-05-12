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Палкин: До начала сборов у Шахтера будет новый тренер
Клуб работает в данном направлении
XSport
Генеральный директор "
– Болельщиков сейчас интересует, как долго "Шахтер" будет без тренера. Кто заменит Мистера?
– Мы над этим вопросом работаем. Я надеюсь, до начала тренировочного процесса, до начала сборов у нас будет тренер, тренерский штаб.
– Пока приоткрыть занавес мы не можем?
– Пока занавес закрыт.
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Источник:ФК Шахтер
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.05.2021 в 19:06
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