Палкин: До начала сборов у Шахтера будет новый тренер

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин после ухода главного тренера команды Луиша Каштру ответил на вопросы о новом наставнике "горняков".

– Болельщиков сейчас интересует, как долго "Шахтер" будет без тренера. Кто заменит Мистера?

– Мы над этим вопросом работаем. Я надеюсь, до начала тренировочного процесса, до начала сборов у нас будет тренер, тренерский штаб.

– Пока приоткрыть занавес мы не можем?

– Пока занавес закрыт.