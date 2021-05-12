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Палкин: До начала сборов у Шахтера будет новый тренер

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб работает в данном направлении

Палкин: До начала сборов у Шахтера будет новый тренер

XSport

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин после ухода главного тренера команды Луиша Каштру ответил на вопросы о новом наставнике "горняков".

– Болельщиков сейчас интересует, как долго "Шахтер" будет без тренера. Кто заменит Мистера?

– Мы над этим вопросом работаем. Я надеюсь, до начала тренировочного процесса, до начала сборов у нас будет тренер, тренерский штаб.

– Пока приоткрыть занавес мы не можем?

– Пока занавес закрыт.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.05.2021 в 19:06
))) Полюбому будет Де Дзебри.
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