"Вы всегда будете частью семьи Шахтера" - Срна попрощался с Каштру

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал уход главного тренера команды Луиша Каштру .

"Дорогой Мистер и тренерский штаб, было приятно быть частью вашей команды в течение последних 2 лет, учиться у вас, праздновать вместе с вами, но также и преодолевать трудности - это опыт, который я буду всегда ценить!

Большое спасибо за все, что вы сделали для нашего клуба, наших болельщиков и наших игроков! Вы всегда будете частью семьи "Шахтера" и в наших сердцах! Желаю вам всего наилучшего!", - написал Срна в Инстаграме.