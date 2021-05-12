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"Вы всегда будете частью семьи Шахтера" - Срна попрощался с Каштру
Прощальные слова от Дарио Срны
instagram.com/darijosrna
Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал
"Дорогой Мистер и тренерский штаб, было приятно быть частью вашей команды в течение последних 2 лет, учиться у вас, праздновать вместе с вами, но также и преодолевать трудности - это опыт, который я буду всегда ценить!
Большое спасибо за все, что вы сделали для нашего клуба, наших болельщиков и наших игроков! Вы всегда будете частью семьи "Шахтера" и в наших сердцах! Желаю вам всего наилучшего!", - написал Срна в Инстаграме.
Напомним, что Каштру возглавлял "Шахтер" с июня 2019 года и за это время выиграл с командой титул чемпиона Украины (сезон 2019/20).
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