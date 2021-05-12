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Ахметов: Шахтер умеет качественно и выгодно покупать и умеет очень дорого продавать
Президент Шахтера рассказал о сложностях работы на бразильском трансферном рынке
Президент "
- Насколько сейчас сложно купить на бразильском рынке перспективного игрока?
– Ну почему же сложно? Мы же покупаем. Я думаю, вы видели – мы купили там Тете за 17 миллионов. Это хорошая, качественная инвестиция. Мы видим, что сейчас Тете стоит дороже. На сегодняшний день у нас очень качественные игроки, и которые, я убежден, что за ними будущее.
- Слишком ли сильно вырос рынок за пару лет, когда были приобретены последние бразильцы, тот же Тете?
– Сейчас, может быть, ковид внес какие-то свои коррективы, ну а так, в принципе, рынок растет. И до пандемии европейский рынок тоже вырос. Это мировой рынок, вы понимаете?
Все европейские команды тоже смотрят. Они же видят, какие цены на игроков, что "Шахтер" умеет качественно и выгодно покупать и что умеет очень дорого продавать. И другие гранды смотрят.
Вот сейчас мы хотели в Бразилии купить игрока, но смотрим – "Манчестер Сити" купили этого игрока. То есть и мы, и "Ман Сити" хотели в него инвестировать. Видите, футболист выбрал "Манчестер Сити".
- Речь идет о Кайки?
– Да.
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