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Динамо хочет форварда Гремио, которым ранее интересовался Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Алдемир Феррейра проводит хороший сезон в Бразилии

Динамо хочет форварда Гремио, которым ранее интересовался Шахтер

UOL

Новина українською

Киевское "Динамо" хочет заполучить форварда "Гремио" Алдемира Феррейру, сообщает Globo Esporte.

Сообщается, что Мирча Луческу хотел бы подписать игрока уже этим летом.

По информации источника, представители киевлян уже контактировали с игроком, чтобы узнать его мнение по поводу возможного переезда в Украину.

Тем не менее, в "Гремио" отрицают контакты с киевлянами по поводу игрока, но хотят продлить с Феррейрой контракт (нынешний рассчитан до конца 2022 года) чтобы повысить цену на футболиста.

Отметим, что в текущем сезоне 23-летний форвард сыграл за "Гремио" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

Transfermarkt оценивает парня в 750 тысяч евро.

Интересно, что ранее интерес к парню приписывали "Шахтеру".

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В статье: Динамо (Киев) Гремио
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.05.2021 в 20:53
Лавочник верняковый!
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Dimka26 (Чернигов)
12.05.2021 в 20:48
Во-первых, это правый вингер. Во-вторых, он даже в Гремио лавочник.. что там хорошего от него ждать
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