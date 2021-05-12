Динамо хочет форварда Гремио, которым ранее интересовался Шахтер

Киевское " Динамо " хочет заполучить форварда "Гремио" Алдемира Феррейру, сообщает Globo Esporte.

Сообщается, что Мирча Луческу хотел бы подписать игрока уже этим летом.

По информации источника, представители киевлян уже контактировали с игроком, чтобы узнать его мнение по поводу возможного переезда в Украину.

Тем не менее, в "Гремио" отрицают контакты с киевлянами по поводу игрока, но хотят продлить с Феррейрой контракт (нынешний рассчитан до конца 2022 года) чтобы повысить цену на футболиста.

Отметим, что в текущем сезоне 23-летний форвард сыграл за "Гремио" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

Transfermarkt оценивает парня в 750 тысяч евро.