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Динамо хочет форварда Гремио, которым ранее интересовался Шахтер
Алдемир Феррейра проводит хороший сезон в Бразилии
UOL
Киевское "
Сообщается, что Мирча Луческу хотел бы подписать игрока уже этим летом.
По информации источника, представители киевлян уже контактировали с игроком, чтобы узнать его мнение по поводу возможного переезда в Украину.
Тем не менее, в "Гремио" отрицают контакты с киевлянами по поводу игрока, но хотят продлить с Феррейрой контракт (нынешний рассчитан до конца 2022 года) чтобы повысить цену на футболиста.
Отметим, что в текущем сезоне 23-летний форвард сыграл за "Гремио" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.
Transfermarkt оценивает парня в 750 тысяч евро.
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