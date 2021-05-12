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Каниболоцкий покинул Минай
Голкипер не будет продлевать контракт с клубом
fcminaj.com
Голкипер Антон Каниболоцкий покинул "
"Я ушел из "Миная". У меня закончился контракт и я не планирую оставаться. Нахожусь в поиске нового клуба.
Что касается других ребят, у многих истекли сроки соглашения. Но чего-то конкретного по ним сказать не могу, может, ведут переговоры о продлении", – сказал Каниболоцкий.
Напомним, что в текущем сезоне УПЛ 32-летний Каниболоцкий провел 7 матчей, в которых пропустил 17 голов.
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