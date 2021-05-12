Голкипер Антон Каниболоцкий покинул " Минай ". Как сообщил сам вратарь, он не продлил соглашение с клубом.

"Я ушел из "Миная". У меня закончился контракт и я не планирую оставаться. Нахожусь в поиске нового клуба.

Что касается других ребят, у многих истекли сроки соглашения. Но чего-то конкретного по ним сказать не могу, может, ведут переговоры о продлении", – сказал Каниболоцкий.

Напомним, что в текущем сезоне УПЛ 32-летний Каниболоцкий провел 7 матчей, в которых пропустил 17 голов.