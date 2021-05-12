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"На первом плане должен быть футбол" - Рац рассказал, как Луческу запретил ему приезжать на тренировки на Феррари
Мирча-психолог
Бывший защитник "
"Луческу говорил нам, что дорогие машины и другие такие вещи должны быть второстепенными. Он сказал, что для нас на первом плане должен быть футбол, а все остальное не имеет значения.
У меня тогда была "Феррари", но он позвонил мне и сказал, чтобы я не приезжал на ней на тренировки. Сказал, что этим я буду отвлекать молодых игроков от работы.
Я ответил, что возможно, это мотивирует молодежь. Но Луческу сказал, что это определенно так не работает. В итоге, мне пришлось парковаться в другом месте", - сказал Рац.
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