"На первом плане должен быть футбол" - Рац рассказал, как Луческу запретил ему приезжать на тренировки на Феррари

Бывший защитник " Шахтера " Разван Рац, который выступал за "горняков" с 2003 по 2013 год, рассказал интересную историю, как Мирча Луческу запрещал ему приезжать на тренировки на "Феррари".

"Луческу говорил нам, что дорогие машины и другие такие вещи должны быть второстепенными. Он сказал, что для нас на первом плане должен быть футбол, а все остальное не имеет значения.

У меня тогда была "Феррари", но он позвонил мне и сказал, чтобы я не приезжал на ней на тренировки. Сказал, что этим я буду отвлекать молодых игроков от работы.

Я ответил, что возможно, это мотивирует молодежь. Но Луческу сказал, что это определенно так не работает. В итоге, мне пришлось парковаться в другом месте", - сказал Рац.