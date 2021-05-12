Йовичевич: Довбику судьи свистят так, будто он бьет людей

Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич высказал свое мнение, почему форвард команды Артем Довбик получает много желтых карточек за фолы в атаке.

"Довбику в каждом матче по 4-5 раз свистят такие фолы, за ведение борьбы корпусом. Он габаритный, очень мощный, он защищает тот мяч, но ему свистят так, будто он бьет тех людей", – сказал Йовичевич.

Отметим, что в 24 матчах УПЛ Довбик заработал 3 желтых и 1 одну красную карточку.