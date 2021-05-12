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Йовичевич: Довбику судьи свистят так, будто он бьет людей
Манера игры нападающего не всегда нравится судьям
фото - СК Дніпро-1
Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич высказал свое мнение, почему форвард команды
"Довбику в каждом матче по 4-5 раз свистят такие фолы, за ведение борьбы корпусом.
Он габаритный, очень мощный, он защищает тот мяч, но ему свистят так, будто он бьет тех людей", – сказал Йовичевич.
Отметим, что в 24 матчах УПЛ Довбик заработал 3 желтых и 1 одну красную карточку.
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Источник:ПРОФУТБОЛ
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