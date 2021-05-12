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Символическая сборная УПЛ от Wyscout: по два игрока Динамо и Ворсклы, три футболиста Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Основано на статистических показателях игроков

Символическая сборная УПЛ от Wyscout: по два игрока Динамо и Ворсклы, три футболиста Шахтера

Анатолій Спиця

Новина українською

Статистическая платформа Wyscout представил символическую сборную сезона УПЛ.

Больше всего представителей из Шахтера – три игрока. Чемпион страны Динамо представлен двумя футболистами.

Также двумя игроками представлена Ворскла, и по одному – от Олимпика, Ингульца, Десны и Миная.

Сборная сезона УПЛ от Wyscout:

Вратарь: Трубин (Шахтер)

Защитники: Балан (Ингулец), Попов (Динамо), Матвиенко (Шахтер), Лебеденко (Олимпик)

Полузащитники: Тотовицкий (Десна), Соломон (Шахтер), Цыганков (Динамо), Нуриев (Минай)

Нападающие: Степанюк (Ворскла), Кулач (Ворскла)

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В статье: Ворскла (Полтава) Олимпик (Донецк) Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Денис Балан Руслан Степанюк Владислав Кулач Ингулец (Петрово) Николай Матвиенко Виктор Цыганков ФК Минай Орест Лебеденко Манор Соломон Анатолий Нуриев Денис Попов Анатолий Трубин
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