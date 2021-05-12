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Символическая сборная УПЛ от Wyscout: по два игрока Динамо и Ворсклы, три футболиста Шахтера
Основано на статистических показателях игроков
Анатолій Спиця
Статистическая платформа Wyscout представил символическую сборную сезона УПЛ.
Больше всего представителей из Шахтера – три игрока. Чемпион страны
Также двумя игроками представлена Ворскла, и по одному – от Олимпика, Ингульца, Десны и Миная.
Сборная сезона УПЛ от Wyscout:
Вратарь: Трубин (Шахтер)
Защитники: Балан (Ингулец), Попов (Динамо), Матвиенко (Шахтер), Лебеденко (Олимпик)
Полузащитники: Тотовицкий (Десна), Соломон (Шахтер), Цыганков (Динамо), Нуриев (Минай)
Нападающие: Степанюк (Ворскла), Кулач (Ворскла)
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