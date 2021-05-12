Каштру: В Украине я работал только в Шахтере, но в моей карьере может произойти все что угодно

Уже бывший тренер "Шахтера" Луиш Каштр у оценил два года работы в клубе, рассказал о профессионализме игроков и самых памятных матчах, а также поблагодарил болельщиков

– Это два фантастических сезона, два радостных года, ведь в обоих мы смогли достичь хороших результатов. В первом сезоне были спортивные результаты – то, что больше всего ценится в футболе. Во втором с результатами по основному проекту "Шахтера" не сложилось, потому что в нашей команде появилось очень много молодых игроков. Молодые ребята проделали хорошую работу в течение всего сезона вместе с более опытными футболистами. Это дает очень большие ожидания на будущее. Думаю, хорошее будущее клуба гарантировано с появлением этих молодых ребят в команде.

– Какие самые яркие воспоминания у вас остались о "Шахтере"?

– Для любого тренера очень важен день, когда он приезжает в новый клуб, потому это, конечно же, день, когда я прибыл в Киев и когда у меня был первый контакт с клубом. За два года в "Шахтере" произошло очень много фантастических моментов. Навсегда в памяти игра в Загребе, победа над "Аталантой", ничья на "Этихаде" с "Манчестер Сити", чемпионство с 23 очками отрыва от "Динамо", игры с мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов и баталии на "Сан-Сиро" с "Интером" за выход в Лигу Европы. Также в памяти останутся 14–15 молодых игроков, которых мы задействовали в нашей команде в течение этих двух сезонов. У ребят прекрасные перспективы в карьере. Как я уже сказал, полуфиналы и 1/8 финала Лиги Европы – это запоминающиеся факты. Несмотря на тяжелую ситуацию с пандемий, я запомню много моментов, которые мы пережили с командой в этом сезоне.

– Как вы хотите попрощаться с футболистами?

– Своим игрокам скажу, что для меня было большой честью работать с ними. Каждый день они меня очень мотивировали. С ними мы пережили очень много фантастических моментов. Только мои игроки знают, как нам было сложно работать в таких условиях. Но они даже в самые тяжелые моменты сезона – а у нас их было предостаточно: травмы, дисквалификации, COVID-19 – очень уверенно смотрели на всю ту работу, что им предстояла. Всегда отлично себя вели, в нашей раздевалке чувствовалась атмосфера уважения. Даже в моменты, когда мы немного сходили со своего пути, они знали, что на него нужно возвращаться и что для этого нужно делать. Игроки навсегда останутся в моем сердце. Помимо того, что они были профессионалами, также они оставались хорошими людьми.

– В будущем планируете возвращаться в Украину?

– Да, мне очень нравится Украина, очень нравится Киев. Здесь было немало сложных моментов, но и много хорошего. Я отношусь с большим уважением к Украине и "Шахтеру". Клуб, к сожалению, не играет в своем родном городе Донецке. Из-за политических конфликтов в Донецке клубу пришлось уехать и выступать в другом городе – сейчас в Киеве, а раньше во Львове и Харькове. В любом случае "Шахтер" мне запомнится. Я хочу в будущем сюда вернуться: не говорю, что вернусь в клуб, потому что, вне всяких сомнений, клуб будет следовать своему пути, а я – идти по своей жизни. Но Киев и Украина останутся в списке тех мест, которые я захочу посетить в будущем.

– Если вы вернетесь в украинский футбол, это будет возможно исключительно с "Шахтером"?

– Я не знаю. В жизни мы должны отдавать себе отчет в том, что надо иметь чистую совесть и оставаться профессионалами. Надо с полной серьезностью и большим профессионализмом подходить к своей работе. Все моменты, что я пережил в "Шахтере", незабываемы. Но я также должен быть искренен с самим собой. Мы никогда не знаем будущего, не знаем, какие решения примем в будущем. Сейчас могу сказать, что за время работы в "Шахтере" я влюбился в этот проект. Я всегда относился к работе с большим профессионализмом и максимальной самоотдачей. "Шахтер" навсегда останется в моем сердце. Я ухожу с чистой совестью, но в то же время понимая, что я профессиональный тренер. Да, пока поработал лишь с одним клубом в этой стране, но в моей карьере может произойти все что угодно.

– Хотите сказать несколько слов болельщикам, которые поддерживали вас все это время?

– Конечно. Мне было очень приятно видеть их комментарии, отзывы, особенно в последнее время, когда стало известно о моем уходе из клуба. Вся оказанная мне поддержка показывает, что болельщики понимали, каким был наш путь в течение этого сезона. Сезон был сложным, и они признали это. Посылы доброты и пожелания удачи в социальных сетях мне очень запомнились. Никогда не думал, что наши болельщики так хорошо поймут суть проекта и все сложности, которые были в ходе сезона. Я хочу сказать огромное спасибо и пожелать непомерного счастья, крепкого здоровья болельщикам и их семьям, чтобы они боролись, шли к своим целям в жизни, а будущее в их любимом "Шахтере" с каждым днем будет только лучше. Здесь есть администрация, которая следит за клубом. Сейчас мы переживаем сложный сезон, но в будущем "Шахтер" точно завоюет множество титулов. Появилось достаточно молодых ребят, которые обеспечат будущее "Шахтера". Болельщикам скажу, что было приятно проживать с ними каждый день, и желаю самого большого счастья в жизни. Теперь я также буду болельщиком "Шахтера"!