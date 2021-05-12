Палкин: Первый сезон с Каштру Шахтер провел на топ-уровне

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал уход главного тренера команды Луиша Каштру .

– Я считаю, что эти два года мы работали очень плодотворно. Первый сезон мы вообще провели на топ-уровне. Если оценить два года, то по большому счету Мистер подарил нам будущее в плане того, что подвел много наших молодых футболистов к уровню, когда они показывают очень качественный футбол. Если посмотреть на игру с "Реалом" – сразу ответ на все вопросы. Если проанализировать ситуацию: два сезона назад, перед тем как он пришел, мы об этих ребятах только могли слышать, но, к сожалению, некоторых из них, многих из них не видели. За эти два сезона Каштру проделал громадную работу, и у нас сегодня есть понимание, видение того, как мы будем развиваться дальше. Независимо от титулов, что он завоевал, главный титул, который он взял, – воспитание наших талантливых молодых футболистов. Я считаю, это наше главное достижение.

– Какие самые яркие воспоминания у вас останутся о Мистере? Возможно, самые яркие матчи?

– Самые яркие и главные воспоминания – о том, какой он человек. Это прежде всего. За эти два года я ни разу не слышал, чтобы кто-то сказал какое-то плохое слово о нем в любом контексте взаимоотношений. Он человек с большой буквы, джентльмен с большой буквы, и он Мистер с большой буквы. Это самое главное, что лично я получил за эти два сезона. А если говорить о результатах на поле, естественно, это "Реал" (Мадрид). Незабываемый матч и незабываемые эмоции в истории нашего клуба – мы еще долго будем о них помнить.

– Прощаясь с Мистером, что вы ему пожелали?

– Во-первых, чтобы его профессиональная карьера так же успешно двигалась вперед. Спортивных и личных достижений. Мы достаточно долго сидели и сегодня, и несколько дней назад тоже общались. Обсуждали видение футбола, нашу команду, будущее как наше, так и его. Интересный разговор. Останавливаться он, естественно, не будет. Он хочет дальше идти и дальше выигрывать титулы. Я хотел бы ему пожелать только удачи и всех благ. Я ему сказал: мы будем очень детально и скрупулезно за вами следить, потому что вы нам интересны, потому что вы пришлись нам здесь по душе. Вы полностью соответствовали нашей философии и видению развития клуба. Вы, как профессионал, как специалист, у нас котируетесь очень серьезно, поэтому мы будем за вами следить.