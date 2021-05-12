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Алан Патрик: Коваленко был важным винтиком шахтеровского механизма, нам его не хватает
А в Аталанте у Виктора дела пока что идут не лучшим образом
shakhtar.com
Полузащитник "
"Коваленко был важным винтиком шахтеровского механизма. Он принес много титулов "Шахтеру". Вне всякого сомнения, его не хватает. Не хватает его работоспособности. Мало кто мог выполнить такой объем черновой работы как Коваленко.
Нам его очень не хватает. Но футбольная жизнь такова, что надо смириться с его потерей. Желаю ему удачи в "Аталанте", - сказал Патрик.
Напомним, что Коваленко сыграл 4 минуты за итальянский клуб после перехода в "Аталанту" прошлой зимой.
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