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Алан Патрик: Коваленко был важным винтиком шахтеровского механизма, нам его не хватает

Премьер-лига
(1 голосов)

А в Аталанте у Виктора дела пока что идут не лучшим образом

Алан Патрик: Коваленко был важным винтиком шахтеровского механизма, нам его не хватает

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик в интервью журналу "Футбол" оценил игру Виктора Коваленко, который зимой перешел в "Аталанту".

"Коваленко был важным винтиком шахтеровского механизма. Он принес много титулов "Шахтеру". Вне всякого сомнения, его не хватает. Не хватает его работоспособности. Мало кто мог выполнить такой объем черновой работы как Коваленко.

Нам его очень не хватает. Но футбольная жизнь такова, что надо смириться с его потерей. Желаю ему удачи в "Аталанте", - сказал Патрик.

Напомним, что Коваленко сыграл 4 минуты за итальянский клуб после перехода в "Аталанту" прошлой зимой.

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В статье: Алан Патрик Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
13.05.2021 в 00:02
Винтик по блату в Европу закрутили, только у него резьба видать левая.
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