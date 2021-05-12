Алан Патрик: Коваленко был важным винтиком шахтеровского механизма, нам его не хватает

Полузащитник " Шахтера " Алан Патрик в интервью журналу "Футбол" оценил игру Виктора Коваленко, который зимой перешел в "Аталанту".

"Коваленко был важным винтиком шахтеровского механизма. Он принес много титулов "Шахтеру". Вне всякого сомнения, его не хватает. Не хватает его работоспособности. Мало кто мог выполнить такой объем черновой работы как Коваленко.

Нам его очень не хватает. Но футбольная жизнь такова, что надо смириться с его потерей. Желаю ему удачи в "Аталанте", - сказал Патрик.