Заря пока что не предлагала Скрипнику новый контракт

Украинский журналист Игорь Цыганык порассуждал о будущем Виктора Скрипника в " Заре ".

"Скрипник за время работы в "Заре", в принципе, сделал все, что мог. Два подряд групповых этапа еврокубков. Кроме того, бронза.

Я знаю, что у него заканчивается контракт через год. И пока он не получил предложение продолжить этот контракт. Знаю, что в ближайшее время должна состояться встреча президента и главного тренера. Они будут обсуждать планы на следующий год.

Даже если не продлят контракт, то Скрипник найдет себя и в Украине, и за рубежом", - сказал Цыганык.