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Заря пока что не предлагала Скрипнику новый контракт
Скоро должна состояться встреча президента клуба и главного тренера
ФК Заря
Украинский журналист Игорь Цыганык порассуждал о будущем Виктора Скрипника в "
"Скрипник за время работы в "Заре", в принципе, сделал все, что мог. Два подряд групповых этапа еврокубков. Кроме того, бронза.
Я знаю, что у него заканчивается контракт через год. И пока он не получил предложение продолжить этот контракт. Знаю, что в ближайшее время должна состояться встреча президента и главного тренера. Они будут обсуждать планы на следующий год.
Даже если не продлят контракт, то Скрипник найдет себя и в Украине, и за рубежом", - сказал Цыганык.
Напомним, что 51-летний Скрипник возглавил луганчан летом 2019 года, сменив на должности Юрия Вернидуба. До перехода в "Зарю" тренер возглавлял немецкий "Вердер" и латвийскую "Ригу".
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