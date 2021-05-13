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Игрок Ингульца: Остаюсь в команде, переговоров с другими клубами не проводил
Богдан Шуст продолжит выступления в команде из Петрово
Фото: ФК Ингулец
Вратарь "Ингульца" Богдан Шуст подвел итоги сезона и прокомментировал ситуацию со своим контрактом.
"Мы заняли то место, которое где-то и заслужили, но самое главное - выполнили задачу на сезон поставленную руководством, а это сохранить прописку в Премьер-лиге.
У меня еще действует контракт с "Ингульцом" и я остаюсь в команде. Переговоров с другими клубами не проводил с момента прихода в "Ингулец", - сказал Шуст.
В минувшем сезоне УПЛ 35-летний Шуст в составе "Ингульца" во всех турнирах провел восемь матчей, в которых пропустил 12 мячей и один раз отстоял на ноль.
Напомним, что команда Сергея Лавриненко финишировала на 12-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 26 очков.
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