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"Дадим знать, когда придет время. Игроки и клуб знают больше, чем пресса". Де Дзерби - о Шахтере

Премьер-лига
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Итальянский наставник - о своем будущем

"Дадим знать, когда придет время. Игроки и клуб знают больше, чем пресса". Де Дзерби - о Шахтере

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби рассказал о своем будущем.

"Не хочу пропускать никакие вопросы. Когда придет время, мы дадим вам знать.

Близок ли я к "Шахтеру"? Вопрос не в том – быть близко или далеко. Я знаю, что мне повезло работать с этой командой и в этому клубе. Я также знаю, что мы превзошли все ожидания.

Я – профессионал, меня должны оценивать по результатам. Мы вам все скажем, с клубом и футболистами у меня нет секретов – мы разговариваем, и они знают больше, чем вы", – сказал Де Дзерби в эфире DAZN.

Напомним, что ранее СМИ информировали о том, что Роберто Де Дзерби уже подписал контракт с донецким "Шахтером".

Читайте такжеСкаут Серии А: Если Шахтер не подпишет Де Дзерби сейчас, то через пару лет вытянуть его будет невозможно
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В статье: Шахтер (Донецк) Сассуоло Роберто Де Дзерби
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Источник:
Сalciomercato.com

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