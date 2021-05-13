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"Дадим знать, когда придет время. Игроки и клуб знают больше, чем пресса". Де Дзерби - о Шахтере
Итальянский наставник - о своем будущем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби рассказал о своем будущем.
"Не хочу пропускать никакие вопросы. Когда придет время, мы дадим вам знать.
Близок ли я к "Шахтеру"? Вопрос не в том – быть близко или далеко. Я знаю, что мне повезло работать с этой командой и в этому клубе. Я также знаю, что мы превзошли все ожидания.
Я – профессионал, меня должны оценивать по результатам. Мы вам все скажем, с клубом и футболистами у меня нет секретов – мы разговариваем, и они знают больше, чем вы", – сказал Де Дзерби в эфире DAZN.
Напомним, что ранее СМИ информировали о том, что Роберто Де Дзерби уже подписал контракт с донецким "Шахтером".
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