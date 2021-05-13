"Дадим знать, когда придет время. Игроки и клуб знают больше, чем пресса". Де Дзерби - о Шахтере

Главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби рассказал о своем будущем.

"Не хочу пропускать никакие вопросы. Когда придет время, мы дадим вам знать.

Близок ли я к "Шахтеру"? Вопрос не в том – быть близко или далеко. Я знаю, что мне повезло работать с этой командой и в этому клубе. Я также знаю, что мы превзошли все ожидания.

Я – профессионал, меня должны оценивать по результатам. Мы вам все скажем, с клубом и футболистами у меня нет секретов – мы разговариваем, и они знают больше, чем вы", – сказал Де Дзерби в эфире DAZN.