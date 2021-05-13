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Хавбек Миная – о своем будущем: Пока нет никакой ясности

Премьер-лига
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С закарпатским клубом у него еще месяц контракта

Хавбек Миная – о своем будущем: Пока нет никакой ясности

Новина українською

Полузащитник "Миная" Андрей Ткачук рассказал о ситуации со своим контрактом.

"Пока не могу ничего комментировать. Нет никакой ясности. У меня с "Минаем" еще один месяц контракта", - отметил Ткачук.

В минувшем сезоне УПЛ 33-летний Ткачук в составе закарпатской команды во всех турнирах провел 24 матча и получил четыре желтых карточек.

Напомним, что по итогам сезона "Минай" занял последнее, 14-е место в турнирной таблице УПЛ и вылетела в Первую лигу.

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В статье: Андрей Ткачук ФК Минай
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