Хавбек Миная – о своем будущем: Пока нет никакой ясности

Полузащитник "Миная" Андрей Ткачук рассказал о ситуации со своим контрактом.

"Пока не могу ничего комментировать. Нет никакой ясности. У меня с "Минаем" еще один месяц контракта", - отметил Ткачук.

В минувшем сезоне УПЛ 33-летний Ткачук в составе закарпатской команды во всех турнирах провел 24 матча и получил четыре желтых карточек.

Напомним, что по итогам сезона "Минай" занял последнее, 14-е место в турнирной таблице УПЛ и вылетела в Первую лигу.