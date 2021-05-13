Хавбек Шахтера - лучший ассистент сезона УПЛ 2020/21

Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик стал лучшим ассистентом в сезоне УПЛ 2020/21.

29-летний бразилец отдал 8 голевых передач в 21 матче УПЛ. Хавбек донецкого клуба 8 раз ассистировал партнерам в Премьер-лиге, а еще 1 результативный пас отдал в матче Лиги Европы с "Ромой" в Киеве.

Второе место у Алексея Гуцуляка из "Десны", который сделал 7 ассистов в 24 встречах. Третью строчку поделили сразу 6 игроков – Кирилл Ковалец ("Александрия"), Андрей Богданов ("Колос"), Фране Чирьяк ("Львов"), Владислав Кабаев ("Заря"), Владлен Юрченко ("Заря") и Руслан Степанюк ("Ворскла"). У всех них по 6 голевых.



