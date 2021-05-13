Насколько внимательно вы следили за УПЛ в сезоне 2020/21? Квиз от UA-Футбол

В минувшие выходные, 9 мая, завершился юбилейный, 30-й, чемпионат Украины со времен Независимости. Киевское "Динамо" впервые за пять лет выиграло внутреннее первенство, обогнав донецкий "Шахтер" на 11 очков, бронзу во второй раз подряд завоевала "Заря", а покинул элиту "Минай".

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