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Насколько внимательно вы следили за УПЛ в сезоне 2020/21? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига
(3 голосов)
Насколько внимательно вы следили за УПЛ в сезоне 2020/21? Квиз от UA-Футбол

фото - Олександр Приходько

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В минувшие выходные, 9 мая, завершился юбилейный, 30-й, чемпионат Украины со времен Независимости. Киевское "Динамо" впервые за пять лет выиграло внутреннее первенство, обогнав донецкий "Шахтер" на 11 очков, бронзу во второй раз подряд завоевала "Заря", а покинул элиту "Минай".

Мы предлагаем вам проверить, насколько внимательно вы следили за матчами УПЛ 2020/21, пройдя нашу викторину.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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Комментарии (2)
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Siren05 (Мариуполь)
13.05.2021 в 14:09
Твоё право. Продолжай в том же духе. Будь, как не все!
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s@lomon (Крам&Тор$к)
13.05.2021 в 13:04
Не смотрел ни одного матча))). Не могу себе объяснить зачем мне оно надо. Все ясно до начала чемпионата, с небольшой погрешностью. Хотя лет восемь-десят назад смотрел почти всё, что показывали. В первой лиге этого года 4-5 посмотрел. Там интереснее.
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