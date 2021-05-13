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Милевский: Респект Закарпатью! Не прощаемся
Миля отправился в отпуск
36-летний форвард "
"В отпуск!!! Респект Закарпатью!!! Не прощаемся", — прокомментировал Артем фото в Инстаграме.
Напомним, что по итогам сезона "Минай" вылетел в Первую лигу.
В минувшем сезоне Милевский провел за "Минай" 14 матчей во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи.
Отдельно отметим, что контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2022 года.
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