Милевский: Респект Закарпатью! Не прощаемся

36-летний форвард " Миная " Артем Милевский отправился в отпуск.

"В отпуск!!! Респект Закарпатью!!! Не прощаемся", — прокомментировал Артем фото в Инстаграме.

Напомним, что по итогам сезона "Минай" вылетел в Первую лигу.

В минувшем сезоне Милевский провел за "Минай" 14 матчей во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи.

Отдельно отметим, что контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2022 года.