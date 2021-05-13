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Санин: Взаимоотношения Мариуполя с Шахтером - это наша заслуга перед украинским футболом
Вице-президент Мариуполя не видит в аренде игроков ничего плохого
Вице-президент "
"Кадровая политика – это то, что нам ставят в вину. Я имею в виду наши взаимоотношения с "Шахтером". Я же, наоборот, считаю это нашей заслугой перед украинским футболом. Посмотрите, перспективные ребята, которые могли играть только на уровне молодежного футбола, у нас получают возможность расти, прогрессировать и играть на элитном уровне. Я считаю, все те ребята, которые пришли к нам по условиям аренды, очень сильно и качественно выросли.
Да, нам бы хотелось сохранить этот состав. И мы будем вести с ФК "Шахтер" переговоры по этому поводу. Но нужно понимать, что в "Шахтере" сменился тренер и у него наверняка будут свои требования к футболистам. Мы в любом случае будем вести диалог.
Мы хотим, чтобы костяк команды, который у нас появился, который выдержал этот сложный сезон, который научился держать удар и терпеть все сложности, у которого появился характер, у нас сохранился на новый сезон", - сказал Санин.
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