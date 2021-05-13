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Стало известно, когда Александрия примет решение по новому главному тренеру
На вакантную должность есть три кандидата
Александр Приходько - UA-Футбол
После
По информации Meta-ratings, на вакантную должность главного тренера претендуют три специалиста, среди которых и Юрий Гура, который в минувшем сезоне возглавлял юношеский состав "горожан".
По имеющейся информации, с новым рулевым клубное руководство определится в начале следующей недели. Затем уже он будет решать, войдут ли в тренерский штаб помощники Шарана и кто останется в "Александрии" из игроков, у которых заканчиваются контракты 30 июня.
Напомним, что "Александрия" финишировала в чемпионате УПЛ на девятом месте, набрав 29 очков.
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