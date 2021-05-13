Хавбек Ингульца: Считаю, что в первом сезоне в УПЛ выступили достойно

Полузащитник " Ингульца " Артем Щедрый подвел итоги сезона, а также рассказал о ситуации со своим контрактом.

"Я думаю, мы должны быть довольны результатом, все-таки это первый сезон для "Ингульца" в украинской Премьер-лиге. Считаю, выступили достойно, показали себя как команда, которая не хочет никому уступать, а главное – выполнили задачу сохранения прописки на следующий сезон.

По поводу моего будущего, то ничего нового не могу сказать. У меня есть действующий контракт до декабря, и я его выполняю. А как будет дальше, посмотрим", - сказал Щедрый.