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Хавбек Ингульца: Считаю, что в первом сезоне в УПЛ выступили достойно

Премьер-лига
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Новичок Лиги сохранил прописку

Хавбек Ингульца: Считаю, что в первом сезоне в УПЛ выступили достойно

ФК Інгулець

Новина українською

Полузащитник "Ингульца" Артем Щедрый подвел итоги сезона, а также рассказал о ситуации со своим контрактом.

"Я думаю, мы должны быть довольны результатом, все-таки это первый сезон для "Ингульца" в украинской Премьер-лиге. Считаю, выступили достойно, показали себя как команда, которая не хочет никому уступать, а главное – выполнили задачу сохранения прописки на следующий сезон.

По поводу моего будущего, то ничего нового не могу сказать. У меня есть действующий контракт до декабря, и я его выполняю. А как будет дальше, посмотрим", - сказал Щедрый.

Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ 28-летний Щедрый в составе "Ингульца" провел 16 матчей, а команда Сергея Лавриненко заняла в итоге 12-е место в турнирной таблице.

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В статье: Артем Щедрый Ингулец (Петрово)
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