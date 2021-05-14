Английский клуб интересовался футболистом Ворсклы

Футболисты "Ворсклы" вернутся из отпуска 12 июня, сообщает Meta-ratings.

Пока что нет определенности с теми футболистами, у которых 30 июня заканчивается контракт с клубом. Речь идет о Владиславе Кулаче, французском легионере Альюне, Вадиме Сапае, Павле Ребенке и арендованным Бредли де Ноойере и Георгии Цитаишвили.

В частности, в "Ворсклу" был запрос по Альюну от одной из английских команд, но в последнее время интерес к французу угас и не исключен вариант, что он останется в Полтаве.

По информации источника, конкретика по всем этим футболистам должна появиться в середине следующей недели.

Напомним, что "Ворскла" финишировала в чемпионате УПЛ на пятом месте, набрав 41 зачетный пункт.