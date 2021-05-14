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Английский клуб интересовался футболистом Ворсклы
Однако интерес к французскому легионеру угас
Фото: ФК Ворскла
Футболисты "Ворсклы" вернутся из отпуска 12 июня, сообщает Meta-ratings.
Пока что нет определенности с теми футболистами, у которых 30 июня заканчивается контракт с клубом. Речь идет о Владиславе Кулаче, французском легионере Альюне, Вадиме Сапае, Павле Ребенке и арендованным Бредли де Ноойере и Георгии Цитаишвили.
В частности, в "Ворсклу" был запрос по Альюну от одной из английских команд, но в последнее время интерес к французу угас и не исключен вариант, что он останется в Полтаве.
По информации источника, конкретика по всем этим футболистам должна появиться в середине следующей недели.
Напомним, что "Ворскла" финишировала в чемпионате УПЛ на пятом месте, набрав 41 зачетный пункт.
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