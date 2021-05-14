Два - точно, один под вопросом. Кого купит Шахтер для перехода Де Дзерби?

Руководство "Шахтера" гарантировало наставнику "Сассуоло" Роберто Де Дзерби приобретение сразу нескольких игроков итальянской команды на случай перехода тренера в донецкий клуб.

Среди кандидатур, которые обсуждались "горняками" с Де Дзерби и были утверждены, ныне выделяется тройка из центрбека Марлона, центрального атакующего хавбека Филипа Джуричича, а также левого вингера Жереми Бога.

Первые двое станут игроками "Шахтера" в случае переезда Де Дзерби с весьма высокой долей вероятности, а вот по трансферу Бога есть определенные вопросы.

Отметим, что по оценкам портала Transfermarkt 25-летний Марлон стоит 6,5 миллионов евро, 29-летний Джуричич – 10 миллионов евро, а 24-летний Бога – 22 миллиона евро.

Напомним, что ранее СМИ информировали о том, что итальянский наставник также хотел бы видеть с собой в донецком клубе и Доменико Берарди.