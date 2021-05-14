Не Австрия. Стало известно, где Динамо проведет летние сборы

После победы в финале Кубка Украины над луганской Зарей (1:0), игроки киевского "Динамо" ушли в отпуск.

Мирча Луческу предоставил своим подопечным (кроме сборников) длительный отпуск – больше месяца. Вместе после отдыха команда соберется в конце июня. Об этом сообщает Meta-ratings.

Ожидается, что летние сборы у "Динамо" тоже пройдут фактически по укороченной программе и продлятся не больше 12 дней. По имеющейся информации, место сборов еще не утверждено, однако не исключено, что динамовцы отправятся в новое для себя место – не в Испанию или в Австрию, а в Швейцарию.

Несколько лет назад Мирча Луческу уже проводил сборы в Швейцарии, где тренировочные занятия при подготовке к сезону были у донецкого "Шахтера".

В нынешнем сезоне киевское "Динамо" досрочно выиграло чемпионат страны, а также стало победителем Кубка Украины. Перед началом сезона подопечные Мирчи Луческу праздновали успех в Суперкубке страны.