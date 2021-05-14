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Клуб УПЛ отказался от зарубежных тренировочных сборов

Премьер-лига
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"Олимпик" к новому сезону будет готовиться в Украине

Клуб УПЛ отказался от зарубежных тренировочных сборов

olimpik.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Олимпика" Роман Санжар рассказал, когда его подопечные возвращаются из отпуска и где будут готовиться к новому сезону.

"Планируем собраться 14 июня, сначала будем тренироваться в Киеве. Дальше многое будет зависеть от спарринг-партнеров, может один из этапов подготовки пройдет в Закарпатье, или в Харькове. Сейчас этот вопрос прорабатывается.

От зарубежных сборов специально отказались, собираемся просмотреть большой отряд потенциальных новичков, а карантинные предостережения еще никто не отменял. Конкретика с кадровыми изменениями должна появиться ближе к концу мая.

Мы еще не определились с теми футболистами, у которых 30 июня заканчиваются контракты с клубом. Хотя я не исключаю, что потерь избежать не удастся", - рассказал Санжар.

Напомним, что в минувшем сезона "Олимпик" финишировал на 13-м месте, набрав 22 балла.

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В статье: Олимпик (Донецк) Роман Санжар
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