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Клуб УПЛ отказался от зарубежных тренировочных сборов
"Олимпик" к новому сезону будет готовиться в Украине
olimpik.com.ua
Главный тренер "Олимпика" Роман Санжар рассказал, когда его подопечные возвращаются из отпуска и где будут готовиться к новому сезону.
"Планируем собраться 14 июня, сначала будем тренироваться в Киеве. Дальше многое будет зависеть от спарринг-партнеров, может один из этапов подготовки пройдет в Закарпатье, или в Харькове. Сейчас этот вопрос прорабатывается.
От зарубежных сборов специально отказались, собираемся просмотреть большой отряд потенциальных новичков, а карантинные предостережения еще никто не отменял. Конкретика с кадровыми изменениями должна появиться ближе к концу мая.
Мы еще не определились с теми футболистами, у которых 30 июня заканчиваются контракты с клубом. Хотя я не исключаю, что потерь избежать не удастся", - рассказал Санжар.
Напомним, что в минувшем сезона "Олимпик" финишировал на 13-м месте, набрав 22 балла.
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