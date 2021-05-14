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Представители Зари и Динамо: УПЛ назвала лучшего игрока и тренера мая

Премьер-лига
(1 голосов)

В голосовании приняли участие около 1000 болельщиков

Представители Зари и Динамо: УПЛ назвала лучшего игрока и тренера мая

Фото: УПЛ

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УПЛ подвела итоги голосования на звание лучшего игрока и тренера мая

По результатам голосования победили представители "Зари" и "Динамо".

В голосовании болельщиков за топ-футболиста победу одержал полузащитник "Зари" Егор Назарина, который набрал 34% голосов. Второе место досталось динамовцу Виталию Буяльскому (24%), а третье также игроку киевского клуба - Виталию Миколенко (18%).

В голосовании за топ-наставника победил тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу, который получил 54% голосов. В борьбе за награду Луческу опередил наставника "Зари" Виктора Скрипника (35%), Руслана Костышина из "Колоса" (8%) и Сергея Лавриненко из "Ингульца" (3%).

Всего в голосовании приняли участие около 1000 поклонников футбола.

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В статье: Мирча Луческу Заря (Луганск) Динамо (Киев) Егор Назарина
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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dmtroyan (Полтава)
14.05.2021 в 14:40
Що виграли кубок - молодці, але змарнувати стільки "убойных" моментів як Буяльським, так і особливо Циганковим, говорить про їх не дуже високу майстерність.
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