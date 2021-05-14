Представители Зари и Динамо: УПЛ назвала лучшего игрока и тренера мая

УПЛ подвела итоги голосования на звание лучшего игрока и тренера мая

По результатам голосования победили представители "Зари" и "Динамо".

В голосовании болельщиков за топ-футболиста победу одержал полузащитник "Зари" Егор Назарина, который набрал 34% голосов. Второе место досталось динамовцу Виталию Буяльскому (24%), а третье также игроку киевского клуба - Виталию Миколенко (18%).

В голосовании за топ-наставника победил тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу, который получил 54% голосов. В борьбе за награду Луческу опередил наставника "Зари" Виктора Скрипника (35%), Руслана Костышина из "Колоса" (8%) и Сергея Лавриненко из "Ингульца" (3%).

Всего в голосовании приняли участие около 1000 поклонников футбола.