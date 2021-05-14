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Каштру: Ахметов очень любит Шахтер, он горит проектом. У клуба с ним большое будущее
Экс-наставник "горняков" поделился мнением о президенте донецкого клуба
Фото: ФК Шахтер Донецк
Бывший тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о встречах с президентом донецкого клуба Ринатом Ахметовым.
– Сколько раз вы лично встречались с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым?
– Каждый раз, когда были официальные встречи с президентом. Он всегда выслушивал моё мнение. Господин Ахметов очень любит свою команду, горит этим проектом. У него четкие идеи, он знает, чего хочет. Уверен, что с Ахметовым у "Шахтера" хорошее будущее.
Конечно, в футболе не бывает без поражений, но я не сомневаюсь, что в будущем "горняки" продолжат доминировать", – сказал Каштру.
Напомним, что Луиш Каштру возглавлял донецкую команду с 2019 по 2021-й годы.
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