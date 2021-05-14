  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Каштру: Ахметов очень любит Шахтер, он горит проектом. У клуба с ним большое будущее
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каштру: Ахметов очень любит Шахтер, он горит проектом. У клуба с ним большое будущее

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-наставник "горняков" поделился мнением о президенте донецкого клуба

Каштру: Ахметов очень любит Шахтер, он горит проектом. У клуба с ним большое будущее

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Бывший тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о встречах с президентом донецкого клуба Ринатом Ахметовым.

– Сколько раз вы лично встречались с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым?

– Каждый раз, когда были официальные встречи с президентом. Он всегда выслушивал моё мнение. Господин Ахметов очень любит свою команду, горит этим проектом. У него четкие идеи, он знает, чего хочет. Уверен, что с Ахметовым у "Шахтера" хорошее будущее.

Конечно, в футболе не бывает без поражений, но я не сомневаюсь, что в будущем "горняки" продолжат доминировать", – сказал Каштру.

Напомним, что Луиш Каштру возглавлял донецкую команду с 2019 по 2021-й годы.

Читайте такжеКаштру: В Украине я работал только в Шахтере, но в моей карьере может произойти все что угодно
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
14.05.2021 в 14:45
Все, що Ахмєтов любить, це навар з бразильців, якими він постійно торгує. Жодного українського футболіста він в Шахтарі не підняв на європейський рівень.
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...