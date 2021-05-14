Каштру: Ахметов очень любит Шахтер, он горит проектом. У клуба с ним большое будущее

Бывший тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о встречах с президентом донецкого клуба Ринатом Ахметовым.

– Сколько раз вы лично встречались с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым?

– Каждый раз, когда были официальные встречи с президентом. Он всегда выслушивал моё мнение. Господин Ахметов очень любит свою команду, горит этим проектом. У него четкие идеи, он знает, чего хочет. Уверен, что с Ахметовым у "Шахтера" хорошее будущее.

Конечно, в футболе не бывает без поражений, но я не сомневаюсь, что в будущем "горняки" продолжат доминировать", – сказал Каштру.

Напомним, что Луиш Каштру возглавлял донецкую команду с 2019 по 2021-й годы.