Динамо бежит, Заря напоминает Тоттенхэм, Ливерпуль бомбит Олд Траффорд. Аудиомнение #92

Обсуждаем поединки четверга. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".

Коротко о болельщиках на стадионе в Тернополе, детально по финалу Кубка Украины. Как слабый план Скрипника разбился о физику команды Луческу, почему "Заря" немного напоминает "Тоттенхэм", а арбитр справился со своей работой. Советуем Мирче готовиться к приезду Де Дзерби, ищем мотивацию для "МЮ" и ждем новый проект от Клоппа в "Ливерпуле" – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:42 – "Динамо" – "Заря" (1:0);

09:11 – "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" (2:4);

17:40 – Не попадайте в офсайд!