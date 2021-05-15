Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо бежит, Заря напоминает Тоттенхэм, Ливерпуль бомбит Олд Траффорд. Аудиомнение #92
Матчи, на которых присутствовали тренеры сборных
Фото: 1) ФК Заря; 2) Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем поединки четверга. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".
Коротко о болельщиках на стадионе в Тернополе, детально по финалу Кубка Украины. Как слабый план Скрипника разбился о физику команды Луческу, почему "Заря" немного напоминает "Тоттенхэм", а арбитр справился со своей работой. Советуем Мирче готовиться к приезду Де Дзерби, ищем мотивацию для "МЮ" и ждем новый проект от Клоппа в "Ливерпуле" – еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:42 – "Динамо" – "Заря" (1:0);
09:11 – "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" (2:4);
17:40 – Не попадайте в офсайд!
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
Популярное сейчас
- Шахтер может включить в сделку по Довбику двух своих игроков
- Все игроки Миная получат статус свободных агентов - источник
- Клуб УПЛ отказался от зарубежных тренировочных сборов
- Два - точно, один под вопросом. Кого купит Шахтер для перехода Де Дзерби?
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО