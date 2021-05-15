  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо бежит, Заря напоминает Тоттенхэм, Ливерпуль бомбит Олд Траффорд. Аудиомнение #92
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо бежит, Заря напоминает Тоттенхэм, Ливерпуль бомбит Олд Траффорд. Аудиомнение #92

Премьер-лига
(1 голосов)

Матчи, на которых присутствовали тренеры сборных

Динамо бежит, Заря напоминает Тоттенхэм, Ливерпуль бомбит Олд Траффорд. Аудиомнение #92

Фото: 1) ФК Заря; 2) Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединки четверга. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".

Читайте такжеЛуческу: Я с первого дня сказал игрокам, что мне не нужны ваши ноги, мне нужны ваши головы и ум
Читайте такжеАПЛ. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:4. Историческая победа и возрождение надежд Ливерпуля на топ-4

Коротко о болельщиках на стадионе в Тернополе, детально по финалу Кубка Украины. Как слабый план Скрипника разбился о физику команды Луческу, почему "Заря" немного напоминает "Тоттенхэм", а арбитр справился со своей работой. Советуем Мирче готовиться к приезду Де Дзерби, ищем мотивацию для "МЮ" и ждем новый проект от Клоппа в "Ливерпуле" – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:42 – "Динамо" – "Заря" (1:0);

09:11 – "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" (2:4);

17:40 – Не попадайте в офсайд!

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Мирча Луческу Заря (Луганск) Виктор Скрипник Кубок Украины Динамо (Киев) Оле Гуннар Сульшер Ливерпуль Манчестер Юнайтед Харри Магуайр Виктор Цыганков Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...