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Денисов заявил, что Шахтер вел переговоры с главным тренером Баварии
Но Флик выбрал сборную Германии
Goal
После окончания сезона "
Однако, как сообщает директор ТК "Футбол" Александра Денисов, у дончан были и другие варианты на должность наставника команды.
Дончане рассматривали вероятность назначения Паулу Фонсеки, а также выходили на связь с нынешним тренером "Баварии" Хансом-Дитером Фликом. Переговоры состоялись, потому что он публично объявил об уходе из Баварии в конце сезона.
Флик подтвердил, что готов возглавить "Шахтер". Правда, затем появилась информация о том, что он должен стать главным тренером сборной Германии. После этого Флик решил возглавить Бундестим, однако принципиальное согласие возглавить "Шахтер" было.
Напомним, что в прошлом году Ханс-Дитер выиграл с "Баварией" все возможные трофеи - Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, Бундеслигу, Кубок и Суперкубок страны, а также Клубный чемпионат мира.
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