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Денисов заявил, что Шахтер вел переговоры с главным тренером Баварии

Премьер-лига
(2 голосов)

Но Флик выбрал сборную Германии

Денисов заявил, что Шахтер вел переговоры с главным тренером Баварии

Goal

Новина українською

После окончания сезона "Шахтер" попрощался с Луишем Каштру, а одним из главных кандидатов на замену португальцу является тренер Сассуоло Роберто Де Дзерби.

Однако, как сообщает директор ТК "Футбол" Александра Денисов, у дончан были и другие варианты на должность наставника команды.

Дончане рассматривали вероятность назначения Паулу Фонсеки, а также выходили на связь с нынешним тренером "Баварии" Хансом-Дитером Фликом. Переговоры состоялись, потому что он публично объявил об уходе из Баварии в конце сезона.

Флик подтвердил, что готов возглавить "Шахтер". Правда, затем появилась информация о том, что он должен стать главным тренером сборной Германии. После этого Флик решил возглавить Бундестим, однако принципиальное согласие возглавить "Шахтер" было.

Напомним, что в прошлом году Ханс-Дитер выиграл с "Баварией" все возможные трофеи - Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, Бундеслигу, Кубок и Суперкубок страны, а также Клубный чемпионат мира.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Александр Денисов Шахтер (Донецк) Паулу Фонсека Ханси Флик
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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Ariakiev01 (Київ)
14.05.2021 в 17:13
Расмешили. Это типа они ему позвонили. А он вы кто ? Мы ишем тренера. Вы где находитесь ??? В Украине..... Вы ошиблись номером. Наверное вот такого плана и были переговоры
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0
0
York (Донецк)
14.05.2021 в 17:10
О сколько завистников голимых...))) Тьфу на вас!!!
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0
-1
football_soccer (Украина)
14.05.2021 в 16:51
Бавария или сборная Германии или ... УПЛ . Ну даааа, конечно, "принципиальное согласие" Флик дал, а потом внезапно передумал, конечнооо, верим-верим )))
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+2
-1
pyvovarchyk (Львів)
14.05.2021 в 16:48
Флік просто з чемності відписав "вибачте, не актуально", а Тухель і Моуріньйо просто проігнорили
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+3
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
14.05.2021 в 16:34
Бред, немцы в этот криминал не полезут.
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+4
-2
royalstas (Вінниця)
14.05.2021 в 16:29
Ахахаха.... о божечки кротині казки від пана Денисова.... Геніальний журналіст який зміг взяти інтервю у самого Ахметова, сидячи у того на зп.))))
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+4
-1


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