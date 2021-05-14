Денисов заявил, что Шахтер вел переговоры с главным тренером Баварии

После окончания сезона " Шахтер " попрощался с Луишем Каштру, а одним из главных кандидатов на замену португальцу является тренер Сассуоло Роберто Де Дзерби.

Однако, как сообщает директор ТК "Футбол" Александра Денисов, у дончан были и другие варианты на должность наставника команды.

Дончане рассматривали вероятность назначения Паулу Фонсеки, а также выходили на связь с нынешним тренером "Баварии" Хансом-Дитером Фликом. Переговоры состоялись, потому что он публично объявил об уходе из Баварии в конце сезона.

Флик подтвердил, что готов возглавить "Шахтер". Правда, затем появилась информация о том, что он должен стать главным тренером сборной Германии. После этого Флик решил возглавить Бундестим, однако принципиальное согласие возглавить "Шахтер" было.

Напомним, что в прошлом году Ханс-Дитер выиграл с "Баварией" все возможные трофеи - Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, Бундеслигу, Кубок и Суперкубок страны, а также Клубный чемпионат мира.