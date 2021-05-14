Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шапаренко: В финальном матче мне где-то не хватило везения - нужно больше работать, и тогда забью
Хавбек Динамо - о победе в Кубку Украины
Фото: Динамомания /Автор - Yulia Perekopaiko
Хавбек "
"В прошлом году в финале мы также сыграли 120 минут, но сейчас мы сильнее физически.
Видно было, что мы бежали во второй тайме и в дополнительное время, а "Заря", честно говоря, сбавила. Это и было ключевым фактором, так как мы были физически сильнее.
Нас хорошо подготовили и под конец сезона мы нашли в себе силы, показали хорошую игру и сыграли 120 минут на максимуме
Мне где-то не хватило везения - нужно больше работать, и тогда забью. В "Заре" быстрые игроки, которые стремительно действуют на контратаках, мы этого опасались, однако были уверены в собственных силах", - заявил Шапаренко.
Популярное сейчас
- Клуб УПЛ отказался от зарубежных тренировочных сборов
- Не Австрия. Стало известно, где Динамо проведет летние сборы
- Два - точно, один под вопросом. Кого купит Шахтер для перехода Де Дзерби?
- Александрия ушла в бессрочный отпуск
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО