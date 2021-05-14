Шапаренко: В финальном матче мне где-то не хватило везения - нужно больше работать, и тогда забью

Хавбек " Динамо " Николай Шапаренко прокомментировал победу над "Зарей" (1:0) в финале Кубка Украины.

"В прошлом году в финале мы также сыграли 120 минут, но сейчас мы сильнее физически.

Видно было, что мы бежали во второй тайме и в дополнительное время, а "Заря", честно говоря, сбавила. Это и было ключевым фактором, так как мы были физически сильнее.

Нас хорошо подготовили и под конец сезона мы нашли в себе силы, показали хорошую игру и сыграли 120 минут на максимуме

Мне где-то не хватило везения - нужно больше работать, и тогда забью. В "Заре" быстрые игроки, которые стремительно действуют на контратаках, мы этого опасались, однако были уверены в собственных силах", - заявил Шапаренко.