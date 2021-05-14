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Шаран о своей отставке: Поговорили, остались друзьями
Главный тренер Александрии покинул команду
"Какие могут быть эмоции, если я работал 10 лет с небольшим перерывом? Конечно, очень тяжело. Состояние такое, что хочется отдохнуть, потому что психологично было очень тяжело.
Я неоднократно становился тренером этой команды в Первой Лиге и назначался лучшим тренером в Премьер-лиге. Мы достигали неплохих результатов в течении этих восьми лет. Команда и с Первой Лиги выходила с первого места, и в еврокубках трижды участвовала.
Мы довольны своей работой, думаю, как и болельщики. В этом году есть объективные причины, почему так случилось. Мы с президентом поговорили, остались друзьями, так что все нормально", - сказал Шаран.
Напомним, что Шаран возглавлял главную команду александрийцев в общей сложности 10 лет: с января 2010 года по декабрь 2011 года и с 2013 года до сегодняшнего дня.
За это время он дважды вывел "Александрию" с первого места в Премьер-лигу. В сезоне 2016/17 годов команда Шарана заняла шестое место в УПЛ и впервые в истории получила право выступать в еврокубках.
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