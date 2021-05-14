  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шаран о своей отставке: Поговорили, остались друзьями
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шаран о своей отставке: Поговорили, остались друзьями

Премьер-лига
(1 голосов)

Главный тренер Александрии покинул команду

Шаран о своей отставке: Поговорили, остались друзьями

Новина українською

Уже бывший главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал свой уход с занимаемого поста.

"Какие могут быть эмоции, если я работал 10 лет с небольшим перерывом? Конечно, очень тяжело. Состояние такое, что хочется отдохнуть, потому что психологично было очень тяжело.

Я неоднократно становился тренером этой команды в Первой Лиге и назначался лучшим тренером в Премьер-лиге. Мы достигали неплохих результатов в течении этих восьми лет. Команда и с Первой Лиги выходила с первого места, и в еврокубках трижды участвовала.

Мы довольны своей работой, думаю, как и болельщики. В этом году есть объективные причины, почему так случилось. Мы с президентом поговорили, остались друзьями, так что все нормально", - сказал Шаран.

Напомним, что Шаран возглавлял главную команду александрийцев в общей сложности 10 лет: с января 2010 года по декабрь 2011 года и с 2013 года до сегодняшнего дня.

За это время он дважды вывел "Александрию" с первого места в Премьер-лигу. В сезоне 2016/17 годов команда Шарана заняла шестое место в УПЛ и впервые в истории получила право выступать в еврокубках.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Шаран ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...