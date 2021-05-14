Шаран о своей отставке: Поговорили, остались друзьями

Уже бывший главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал свой уход с занимаемого поста.

"Какие могут быть эмоции, если я работал 10 лет с небольшим перерывом? Конечно, очень тяжело. Состояние такое, что хочется отдохнуть, потому что психологично было очень тяжело.

Я неоднократно становился тренером этой команды в Первой Лиге и назначался лучшим тренером в Премьер-лиге. Мы достигали неплохих результатов в течении этих восьми лет. Команда и с Первой Лиги выходила с первого места, и в еврокубках трижды участвовала.

Мы довольны своей работой, думаю, как и болельщики. В этом году есть объективные причины, почему так случилось. Мы с президентом поговорили, остались друзьями, так что все нормально", - сказал Шаран.