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Днепр-1 продлил контракты с капитаном и вице-капитаном команды
Сергей Логинов и Игорь Когут остаются в команде
scdnipro1.com.ua
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Логинов подписал соглашение сроком на 1 год с возможной пролонгацией на такой же срок, а новый контракт Когут рассчитан на 2 года.
Оба футболиста прокладывали путь с "Днепром-1" с самого начала во Второй лиге. Сергей Логинов сыграл за это время 118 матчей, в которых забил 9 голов, а Игорь Когут в 113 матчах забил 36 голов.
Эти игроки являются рекордсменами клуба: Логинов по количеству матчей, а Когут - по количеству забитых мячей.
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