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Днепр-1 продлил контракты с капитаном и вице-капитаном команды

Премьер-лига
(1 голосов)

Сергей Логинов и Игорь Когут остаются в команде

Днепр-1 продлил контракты с капитаном и вице-капитаном команды

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" продлил контракты с капитаном и первым вице-капитаном команды - Сергеем Логиновым и Игорем Когутом.

Логинов подписал соглашение сроком на 1 год с возможной пролонгацией на такой же срок, а новый контракт Когут рассчитан на 2 года.

Оба футболиста прокладывали путь с "Днепром-1" с самого начала во Второй лиге. Сергей Логинов сыграл за это время 118 матчей, в которых забил 9 голов, а Игорь Когут в 113 матчах забил 36 голов.

Эти игроки являются рекордсменами клуба: Логинов по количеству матчей, а Когут - по количеству забитых мячей.

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В статье: Сергей Логинов Игорь Когут СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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