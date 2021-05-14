Днепр-1 продлил контракты с капитаном и вице-капитаном команды

" Днепр-1 " продлил контракты с капитаном и первым вице-капитаном команды - Сергеем Логиновым и Игорем Когутом.

Логинов подписал соглашение сроком на 1 год с возможной пролонгацией на такой же срок, а новый контракт Когут рассчитан на 2 года.

Оба футболиста прокладывали путь с "Днепром-1" с самого начала во Второй лиге. Сергей Логинов сыграл за это время 118 матчей, в которых забил 9 голов, а Игорь Когут в 113 матчах забил 36 голов.

Эти игроки являются рекордсменами клуба: Логинов по количеству матчей, а Когут - по количеству забитых мячей.