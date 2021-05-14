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Все игроки Миная получат статус свободных агентов - источник
Вся команда может разойтись налево и направо
фото - ФК Минай
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал, какая судьба ждет "
"На сегодняшний день есть информация, что "Минай" не исчезнет, оставшись в Первой лиге. При этом, обращаю ваше внимание, со всеми игроками "Миная" переподписаны контракты, что в случае вылета команды в Первую лигу, они получают статус свободного агента. Фактически, сегодня вся команда может разойтись налево и направо.
Уже я знаю, что Кожанов покинул "Минай". Нуриев, Пыняшко и Милевский, скорее всего, тоже не останутся в "Минае". Более того, президент "Миная" пока не встречался с командой. Он сам футболистам не сказал, будет ли существовать команда или нет.
Известно, что Цимбал не будет исполнять обязанности главного тренера. Известно, что Александр Севидов не будет консультантом "Миная" в Первой лиге, но, в том числе известно, что Александр Севидов будет директором детской академии.
Касательно финансовой ситуации в клубе. Футболисты получили выплаты за апрель. Финансовая ситуация достаточно нормальная в "Минае", - сказал Денисов.
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