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По проторенной дорожке. Михайличенко может перейти на работу в УАФ
Павелко собирает динамовских легенд
Легендарный игрок "
Таким образом, Михайличенко присоединится к другим бывшим легендарным футболистам, которые сейчас работают в Украинской ассоциации футбола – Олегу Протасову, Олегу Блохину, Игорю Беланову и Анатолию Демьяненко.
Алексей Михайличенко работал на должности спортивного директора "Динамо" с октября 2010 года. В сезоне 2012/13 специалист был помощником Олега Блохина, после чего вернулся на должность спортивного директора клуба.
Второй раз главным тренером "Динамо" Михайличенко был назначен 15 августа 2019 года, сменив Александра Хацкевича. 20 июля 2020 года Михайличенко покинул пост главного тренера "Динамо". Под руководством Михайличенко "Динамо" выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате.
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