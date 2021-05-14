Шахтер может включить в сделку по Довбику двух своих игроков

Донецкий "Шахтер" после травмы Жуниора Мораеса рассматривает варианты усиления линии атаки.

Одним из кандидатов на вакантную позицию нападающего рассматривается форвард " Днепра-1 " Артем Довбик. По информации Meta-ratings, именно "Шахтер" пока что единственным потенциальным покупателем форварда.

Вариант с продажей украинца в донецкий клуб интересует и сам "Днепр-1", поскольку в сделку по Довбику "Шахтер" может включить двух своих футболистов – Александра Пихаленка и Даниила Игнатенко, которые играют в команде Игора Йовичевича на правах аренды. Если стороны продвинутся в переговорах, оба игрока могут перейти в днепровский клуб на постоянной основе.

Впрочем, окончательный ответ с возможной покупкой Довбика донецкий клуб будет рассматривать только после того, как команду возглавит новый тренер, который обозначит кадровый вектор комплектации "горняков" на будущий сезон.

Напомним, что в завершившемся сезоне Артем Довбик принял участие в 27 матчах "Днепра-1", забив 10 голов. Контракт с "Днепром-1" действителен до 31 декабря 2023 года. По данным Transfermarkt, ориентировочная стоимость украинца – 400 тысяч евро.