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Шахтер может включить в сделку по Довбику двух своих игроков

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки продолжают сохранять интерес к форварду Днепра-1

Шахтер может включить в сделку по Довбику двух своих игроков

фото - СК Дніпро-1

Новина українською

Донецкий "Шахтер" после травмы Жуниора Мораеса рассматривает варианты усиления линии атаки.

Одним из кандидатов на вакантную позицию нападающего рассматривается форвард "Днепра-1" Артем Довбик. По информации Meta-ratings, именно "Шахтер" пока что единственным потенциальным покупателем форварда.

Вариант с продажей украинца в донецкий клуб интересует и сам "Днепр-1", поскольку в сделку по Довбику "Шахтер" может включить двух своих футболистов – Александра Пихаленка и Даниила Игнатенко, которые играют в команде Игора Йовичевича на правах аренды. Если стороны продвинутся в переговорах, оба игрока могут перейти в днепровский клуб на постоянной основе.

Впрочем, окончательный ответ с возможной покупкой Довбика донецкий клуб будет рассматривать только после того, как команду возглавит новый тренер, который обозначит кадровый вектор комплектации "горняков" на будущий сезон.

Напомним, что в завершившемся сезоне Артем Довбик принял участие в 27 матчах "Днепра-1", забив 10 голов. Контракт с "Днепром-1" действителен до 31 декабря 2023 года. По данным Transfermarkt, ориентировочная стоимость украинца – 400 тысяч евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
14.05.2021 в 22:23
Бланко Лещука верните лучше. Или того аргентинца.... Ферейру, или как там его
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Просто Квашин (Харьков)
14.05.2021 в 22:09
Неужели Довбик долбо*бик ???? Его игра АБСОЛЮТТНО не подходит к игре кротоне....
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