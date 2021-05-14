Миколенко успеет восстановиться к сбору национальной команды

Главный врач "Динамо" Андрей Шморгун рассказал о повреждении Виталия Миколенко , которое защитник получил в финальном матче Кубка Украины против "Зари" (1:0).

"Миколенко сегодня сделали компьютерную томографию, которая показала, что перелома кисти нет. Сильный ушиб вследствие того, что соперник наступил Виталию на руку шипами бутсы. Все кости целы. Он будет участвовать в тренировочном сборе национальной команды", - сказал Шморгун.

Напомним, что в нынешнем сезоне Миколенко сыграл за "Динамо" в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.