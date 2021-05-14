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Миколенко успеет восстановиться к сбору национальной команды
У защитника Динамо сильный ушиб
footballua.tv
Главный врач "Динамо" Андрей Шморгун рассказал о повреждении
"Миколенко сегодня сделали компьютерную томографию, которая показала, что перелома кисти нет.
Сильный ушиб вследствие того, что соперник наступил Виталию на руку шипами бутсы. Все кости целы. Он будет участвовать в тренировочном сборе национальной команды", - сказал Шморгун.
Напомним, что в нынешнем сезоне Миколенко сыграл за "Динамо" в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
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