Удача Ворсклы, полный провал Каштру, обыденность Зари. Что говорить о лидерах УПЛ по итогам сезона

Еврокубковое место "Ворсклы" - большая удача для полтавчан

"Зелёно-белые рыси" вкатились в текущий сезон так, словно он был продолжением предыдущего. Напомним, что Юрий Максимов поздней осенью 2019-го, до конца сезона поднял команду со дна в УПЛ и вывел в финал Кубка Украины, где не хватило буквально двух точных ударов в серии пенальти, чтобы забрать трофей у "Динамо".

На старте нового чемпионата всё продолжилось в том же ключе. В начале октября полтавчане возглавляли таблицу УПЛ, опережая на один балл "Динамо" и на три - "Шахтёр". Способствовал этому в том числе календарь, ведь в первой четверти сезона матчи были только с аутсайдерами ("Рух", "Ингулец", "Олимпик") либо командами средней руки, переживавших не лучшее время ("Александрия" и "Днепр-1"). Но уже тогда было ясно, что кадрвого ресурса Юрию Максимову не хватает. Обойма наставника состояла где-то из четырнадцати исполнителей. Решить, например, вопрос с центром обороны не получалось. Если выпадал кто-то из трио Яворский, Чеснаков, Альюн, приходилось сразу перекраивать схему.

При этом, нужно отметить, что работа клуба на трансферном рынке была вполне неплохая: Тилль - это уже лидер "Ворсклы", Цитаишвили однозначно мог бы добавить разнообразия середины поля, а Луизао мы все помним по его прошлому периоду в Полтаве. Был ещё загадный трансфер Бредли де Нооера, но мы его в игре по сути так и не увидели из-за травмы. В итоге, из четырёх игроков под основу заиграл только один: Тилль. Гео и де Нооер выпали из-за повреждений, а Луизао почему-то не вышел на свой прежний уровень и был просто в ротации. Плюс наложились дисквалификации. "Ворскла" стала одной из самых жёстких команд дивизиона и постоянно теряла из-за банов игроков и так не широкого состава.

Во второй части сезона, видимо, уже все были готовы к модели игры полтавчан. Простой схемой вопросы было не решить. Не хватало и свежести игрокам, которые в некоторых матчах выглядели какими-то загнанными (похоже, под гнётом задач).

Повезло, что "Александрия" оказалась не готова к финалу сезона, "Десна" - к игре без Тотовицкого, а "Днепр-1" просто потерял очень много в первой части чемпионата. Вот и выходит, что "Ворскла" стала практически безальтернативным вариантом. И однозначно не самым плохим. Полтавчанам было тяжело, но морально они этот путь прошли и дотерпели до конца, не сдавшись. Но усиление всё равно нужно. Эта же обойма в следующем сезоне на эмоциях сможет дать хоть какой-то результат в Лиге конференций, но в чемпионате - вряд ли. Александр Рыженко

"Колосу" хорошо там, где трудности. Квалификации Лиги конференций может покориться этой команде

"Колос" выиграл очень напряженную борьбу за еврокубки и установил историческое достижение, финишировав сразу за тройкой призеров. Для маленького клуба это огромный успех, для Украины – надежда на нормальное представительство в Европе.

"Колос" стартует с третьего раунда квалификации Лиги конференций и на пути к группе должен будет пройти двух соперников. Но не стоит спешить заранее хоронить ковалевцев. Вспоминается выступление Руслана Костышина после неудачного матча с "Минаем" в Ужгороде (0:0, преимущество закарпатцев во втором тайме). Тогда тренер честно признался, что его команда не любит и не умеет действовать с позиции силы.

Были не только удручающие нули с "Минаем" в Ужгороде... "Колос" в течение сезона терял очки теми же закарпатцами на своем поле, с "Ингульцом" (дважды), "Олимпиком", "Александрией", "Рухом". То есть, с командами, которые ни на что существенное не претендовали. Но хорошо провел матчи с "Зарей", "Десной", дома разгромил "Ворсклу", не проиграл в Киеве "Динамо". А еще врезался в память скандал с поездом, который объединил и мобилизовал команду и помог ей ударно провести финальный отрезок сезона с очень тяжелым календарем.

"Колос" – это команда, которой легко там, где трудности. Это не парадокс, а характерная черта бойцовских коллективов. В этом контексте квалификация Лиги конференций не выглядит для ковалевцев непосильным барьером. Да, посева не будет, но и среди сеяных соперников можно наткнуться на вполне проходные барьеры. Например, "Астана", "Копенгаген", "Маккаби" (Тель-Авив) или "Русенборг" – команды, с которыми можно бороться и играть. Не на классе, не на мастерстве, а на желании, старании и мотивации, чего у "Колоса" хоть отбавляй.

Единственное, что действительно приглушает симпатии к ковалевцам – судейство, которое часто было в пользу команды Руслана Костышина. Но пока спишем это на случайность и удачное для маленького клуба стечение обстоятельств. А дальше посмотрим... Игорь Семйон

Третье место "Зари" имеет признаки обыденности

За последнее время в структуре "Зари" произошло немало изменений. Мы не говорим об отходах и приходах футболистов – акцентируем внимание на боле глобальных перестановках. Таких, как изменение спортивного директора и тренерского штаба.

С Рафаиловым / Вернидубом "Заря" была и третьей, и в финале Кубка Украины играла, и в группе Лиге Европы добывала две победы. Все то, что сейчас покорилось команде Оганова / Скрипника. Но здесь справедливо задать себе вопрос: а были ли у "Зари" Вернидуба такие возможности сделать шаг вперед, как это было у команды Виктора Скрипника?

Уже даже не говорим о приснопамятной ничьей с "Десной", которой луганчане радовались словно победе, хотя она всего-навсего вывела их в Лигу Европы. А победа вывела бы в Лигу чемпионов. Но и в этом сезоне был шанс не хуже. После победы над "Шахтером", перед "Зарей" открылись хорошие перспективы относительно второй позиции, однако неожиданные поражения от "Колоса" и "Ворсклы" нивелировали все предыдущие старания.

Несмотря на это, до последнего матча украинского футбольного сезона "Заря" сохраняла надежду сделать тот заветный шаг вперед. Победа в Кубке могла стать особой вехой в истории луганского клуба. Но воз и ныне там: как и при Вернидубе, поражение в финале от гранда украинского футбола.

С предыдущим тренерским штабом "Заря" недаром зажила славу команды со стальным характером. Луганчане могли выигрывать или набирать очки там, где на них не ставили ломаного гроша. Но не всегда удавалось брать свое в поединках с равными и ниже классом соперниками. При Скрипнике изменилась обложка, но не наполнение. Теперь "Заря" реже теряет очки в проходных матчах, но часто не выдерживает давления ответственных поединков. На выходе это дает все тот же результат – выше середняков УПЛ, ниже грандов.

Завоевание "Зарей" третьего места заслуживает уважения, но имеет признаки обыденности. Игорь Семйон

“Шахтер” в 2021-м - полная катастрофа. Луиш Каштру провалился по всем статьям

Завершив прошедший сезон без единого трофея, руководство “горняков” наконец-то решилось сделать то, чего фанаты ждали последние полгода. Луиш Каштру покинул “Шахтер”. Причем стоит отметить, что португалец не ушел сам, с ним не был продлен контракт. Прощание с Каштру получилось знатным - были и грустные видео с печальной музыкой, и сувенирная атрибутика, и тоскливые речи каждой стороны, и восторженные слова экспертов: “Спасибо за все, мистер”. Одним словом, складывалось впечатление, что из клуба уходит настоящая глыба, завоевавшая гору трофеев и сколотившая команду профессионалов. Но это не так.

Давайте выключим эмоции и пожалейку. Просто вспомним зиму-весну 2021-го года - наиболее важный момент сезона, когда основная борьба в чемпионате была еще впереди, а в еврокубках существовала надежда пробиться в поздние стадии. Коронавируса в команде нет, все футболисты в строю и готовы играть. Что мы увидели на деле? Ничего. “Шахтер” провалил все. В чемпионате команда проиграла четыре раза в самый ответственный момент, в кубке не прошла “Агробизнес”, а из Лиги Европы их выбил бывший тренер. Функциональная подготовка - провал. Зимние сборны были проведены ужасно, вследствие чего футболистов хватало от силы на 15-20 минут игры. После никто уже не бежал. Тактическая подготовка - ноль без палочки. Вялое перекатывание мяча с минимальным количеством агрессивных действий впереди, никаких свежих идей, провал за провалом в обороне и неумение играть под прессингом. Микроклимат в раздевалке - кошмар. Тайсон опаздывает на сборы и не хочет выходить на замену, Марлос ругается с тренером, Пятова отказываются выпускать даже в последнем туре, а бразильцы не хотят играть в полную силу. Все это, если кто не знает, зона ответственности тренера.

Что говорите, Каштру развивал молодежь? Правда? Опять же, возвращаемся в зиму 2021-го года и смотрим стартовый состав ответственных матчей, где видим знакомые фамилии - Патрик, Тайсон, Степаненко, Мораес, Кривцов, Марлос, Коноплянка. А где молодежь? Она есть, представлена Додо, Трубиным, странным Витао и Соломоном, играющим из-за “перспективного” Тайсона на неродной позиции справа, где тот не мог показать и 50 процентов своего потенциала. Тете стал подключаться к старту только после досрочного ухода экс-капитана, о Майконе вспомнили из-за травмы Степаненко, а Маркос Антонио деградирует с такой силой, что из полузащитника, за которым следит “Ювентус”, он стал амбассадором скамейки запасных. Просто вспомните, что год назад за Тете, Додо и Соломоном следили именитые европейские клубы. Сейчас же они стоят на месте и регрессируют, и если предложения будут, то совсем скромные, которые вряд ли смогут убедить руководство “Шахтера”.

Вся молодежь Каштру стала выходить либо в тот момент, когда старички слегли с COVID-19 (вспоминаем триумф в Мадриде), либо как Вьюнник, Судаков и Мудрик - когда сезон был провален и Луиш Каштру вполне мог вспомнить молодые годы, выпустив на поле Луиша Каштру. Ни Соломон, ни Тете, ни Майкон не были изначально игроками старта, сидя на скамейке за спинами опытным дядечек. Таков фундамент.

Мы знаем, что сейчас скажут. Было много травм, был COVID и две победы над “Реалом”. Во-первых, последнее не дает почти ничего, если одни играют в полуфинале Лиги Чемпионов, а другие проигрывают 0:3 “Роме”. Во-вторых, никто не спорит, что первая часть кампании получилась для всех непростой, а потому на провалы осени закрыть глаза можно. Но параллельно с этим давайте не забывать, что зимой и весной никто португальскому коучу уже не мешал. Все были здоровы и готовы к бою. Нужно было заняться подготовкой на сборах и настроить игроков на подвиги. Чем это закончилось, вы видели сами.

Луиш Каштру не единственный виновник катастрофы 2021. Много вопросов накопилось и к руководству с их пассивной трансферной политикой, громкими речевками и излишней толерантностью по отношению к главному сопернику. Но стоит понимать, что при любом кризисе фигура наставника всегда первична. Не верите? Просто посмотрите на “Динамо”. Такое же странное руководство, такое же отсутствие трансферов, и совсем другой результат. Одно слово - тренер.

Луиш Каштру покинул Украину. Спасибо ему за победы над “Реалом”, за проход “Бенфики” и за прогресс Трубина. Остальное хочется забыть и идти дальше. Георгий Грошев

"Динамо" сделало очень внушительный скачок. И теперь главный вопрос, как клуб этим воспользуется

В своё время киевляне уже были регулярными участниками группового этапа Лиги чемпионов. Казалось, что это многие расценивали как логичный порядок вещей: как это ЛЧ может стартовать без "Динамо"? Однако на старом багаже выезжать очень долго не получается даже у "Реала" с его набором звёзд из ФИФА 2016.

Мы сейчас не будем напоминать, как пришёл Луческу в "Динамо", какие титулы завоевал и так далее. Я остановлюсь лишь на одном пункте: психология. Этот состав Киева за год стал намного сильнее ментально. Команда не боится "Шахтёр". Команда знает, когда и - главное - как прибавлять по ходу матчей. Команда справляется с грузом ответственности. Этим и отличаются ТОП-клубы от всех остальных. Да, "бело-синих" нельзя назвать топовой командой Европы хотя бы по подбору игроков. Однако если нынешний состав продолжит развитие, то у этой плеяды есть все шансы стать легендарной как минимум на уровне сборной Украины, что уже немало.

Фундамент заложен. Теперь вопрос в том, как все с этим справятся: от игроков до руководства клуба. В последних верится меньше всего, если честно. За два десятка лет после Валерия Лобановского боссы "Динамо" не показали, что готовы к развитию. Всё должно быть по-накатанной. Сейчас же румынский маг показывает, что даже из клуба девяностых можно сделать очень симпатичный продукт, если внести в него правильные коррективы.

На этом пока всё. Да, минимум текста на фоне остальных в этом же материале. Но лишь потому, что по "Динамо" меньше всего вопросов в уже прошедшем сезоне, но очень много комплиментов. В будущее хочется смотреть с оптимизмом. Александр Рыженко

В материале использованы фото Александра Приходько/UA-Футбол, ФК "Шахтер" и ФК "Ворскла"