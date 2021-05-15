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Вице-президент Мариуполя: Трансферы? Есть определенные мысли, определенный шорт-лист
Ждем от азовцев интересных трансферных новостей
Вице-президент "
— Остап Маркевич остается?
— Да, мы с ним продлили контракт на новый сезон. Весь тренерский штаб Остапа Мироновича продолжит работу.
— В интернете появилась информация, что Евгений Гальчук и Игорь Тищенко покинут команду. Это соответствует действительности?
— Это естественная процедура, когда подходит время к окончанию контракта. С каждым из таких футболистов мы будем садиться и разговаривать. Все будет хорошо.
— Новички будут? Может кого-то уже приметили?
— Не буду раскрывать секреты. Есть определенные мысли, определенный шорт-лист, но пусть эта информация пока останется у нас.
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