Вице-президент Мариуполя: Трансферы? Есть определенные мысли, определенный шорт-лист

Вице-президент " Мариуполя " Андрей Санин рассказал о летней трансферной кампании команды.

— Остап Маркевич остается?

— Да, мы с ним продлили контракт на новый сезон. Весь тренерский штаб Остапа Мироновича продолжит работу.

— В интернете появилась информация, что Евгений Гальчук и Игорь Тищенко покинут команду. Это соответствует действительности?

— Это естественная процедура, когда подходит время к окончанию контракта. С каждым из таких футболистов мы будем садиться и разговаривать. Все будет хорошо.

— Новички будут? Может кого-то уже приметили?

— Не буду раскрывать секреты. Есть определенные мысли, определенный шорт-лист, но пусть эта информация пока останется у нас.